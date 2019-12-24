Steigan blogger: членство в НАТО из-за «российской угрозы» обходится Норвегии в миллиарды
Членство в НАТО обходится Норвегии в миллиарды крон, пишет в статье для портала Steigan blogger Жорж Шабер, профессор кафедры истории Норвежского института естественных и технических наук в Тронхейме. И при этом взамен она получает лишь ненадёжные фрегаты, которые чуть что — сразу тонут, проблемные и недолговечные американские истребители, а также опасность новых войн, говорится в статье.
Во времена существования Советского Союза, за которым стояла целая Организация Варшавского договора, сотрудничество с Североатлантическим альянсом хотя бы обещало Норвегии «некую безопасность», поясняет автор. Однако сегодня «Россия осталась одна», а объёмы её ВВП сопоставимы с Испанией — по сути, она превратилась «в предлог, чтобы поддерживать глобальный военный союз на плаву», подчёркивается в статье.
«В центре внимания теперь уже не безопасность Европы — и это далеко не вся правда», — уверен автор. Не случайно Владимир Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой прошлого века», а Запад в лице США и их европейских союзников не преминули воспользоваться тем, что в 1991 году фактически лишились былого серьёзного противника, говорится в статье.
«На многие страны обрушились бомбы, согнав с мест миллионы беженцев. Воюющие стороны всячески поощрялись и снабжались деньгами и оружием. Войны полностью разрушили инфраструктуру на территории в две трети Европы. Путин не преувеличивал: мир дорого заплатил за военное господство Запада», — подчёркивает автор.
Причём чем обширнее были разрушения в результате военных конфликтов с участием западных сил, тем настырней становилась пропаганда, отмечается в статье: «Из назначенного противника теперь малюют самого черта, лишь бы оправдать войну». По словам Джорджа Буша — старшего, Саддам Хуссейн был «хуже Гитлера», сенатор Линдси Грэм уверял, что Каддафи «собирается напасть на Европу», а Башара Асада Белый дом тоже изображает ужасным злодеем, напоминает автор.
Эту риторику с готовностью подхватывают западные СМИ: только с августа 1990-го по январь 1991 года газеты The Washington Post и The New York Times сравнили Саддама Хуссейна с Гитлером 228 раз, сообщает Steigan blogger. «Двоих «новых Гитлеров» уже пытали, казнили и закопали в землю — а между тем в войнах, которые не прекращаются с 2003 года, погибли более миллиона иракцев», — говорится в статье.
При этом американская геополитика «толкает Европу на вечный конфликт с Россией», и недавние враждебные заявления госсекретаря США Майка Помпео относительно Москвы и Пекина с очевидностью это демонстрируют, констатирует автор. При этом Европе велят покупать не российский газ и китайские технологии, а американские — потому что мы «отстаиваем наши ценности в борьбе с несвободными странами».
«А когда пресса «повысит» Владимира Путина или Си Цзиньпина до «Гитлера», возникнет серьёзнейший повод для беспокойства — это значит, грядёт война», — предупреждает автор. «Когда исчезнет коммунизм, за ним последует НАТО», — предрекал в своё время Шарль де Голль. Однако Североатлантический альянс, напротив, после распада СССР принял в свои ряды массу новых членов и на сегодняшний день «представляет собой главнейшую угрозу миру во всём мире», говорится в статье.
Раз за разом в Ираке, Ливии, Сирии и других зонах конфликтов НАТО «подрывает конвенции ООН», отмечает автор. По его мнению, европейцы должны радоваться, что Россия и Китай продолжают разрабатывать собственные системы вооружений, а страны вроде Ирана укрепляют свою оборону. Иначе «оборонительный союз» во главе с США угрожает вновь повторить катастрофические сценарии конфликтов в Ираке, Ливии или Сирии, превратив миллионы людей в новых беженцев, подчёркивается в статье.
Между тем популярные норвежские политики Эрна Сульберг и Юнас Гар Стёре вместе ходят на демонстрации со свечками в годовщину «Хрустальной ночи» (серии еврейских погромов, прокатившейся по Германии в 1938 году), и обещают «принять все возможные меры», чтобы, как выразилась Сульберг, «искоренить распространяющиеся предрассудки». Однако пора понять, что волну ненависти, надвигающуюся на Европу, в первую очередь как раз и провоцируют военные действия Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предупреждает автор.
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