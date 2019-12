Steigan blogger: членство в НАТО из-за «российской угрозы» обходится Норвегии в миллиарды

Чем обширнее разрушения в результате военных конфликтов, спровоцированных участием западных сил, тем настырней становится антироссийская пропаганда, отмечает профессор истории Жорж Шабер. По его мнению, Норвегия напрасно выплачивает НАТО миллиардные взносы, поскольку сейчас альянс не защищает её, а лишь повышает уровень напряжённости, используя «российскую угрозу» в качестве удобного предлога.

Членство в НАТО обходится Норвегии в миллиарды крон, пишет в статье для портала Steigan blogger Жорж Шабер, профессор кафедры истории Норвежского института естественных и технических наук в Тронхейме. И при этом взамен она получает лишь ненадёжные фрегаты, которые чуть что — сразу тонут, проблемные и недолговечные американские истребители, а также опасность новых войн, говорится в статье.



Во времена существования Советского Союза, за которым стояла целая Организация Варшавского договора, сотрудничество с Североатлантическим альянсом хотя бы обещало Норвегии «некую безопасность», поясняет автор. Однако сегодня «Россия осталась одна», а объёмы её ВВП сопоставимы с Испанией — по сути, она превратилась «в предлог, чтобы поддерживать глобальный военный союз на плаву», подчёркивается в статье.



«В центре внимания теперь уже не безопасность Европы — и это далеко не вся правда», — уверен автор. Не случайно Владимир Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой прошлого века», а Запад в лице США и их европейских союзников не преминули воспользоваться тем, что в 1991 году фактически лишились былого серьёзного противника, говорится в статье.



«На многие страны обрушились бомбы, согнав с мест миллионы беженцев. Воюющие стороны всячески поощрялись и снабжались деньгами и оружием. Войны полностью разрушили инфраструктуру на территории в две трети Европы. Путин не преувеличивал: мир дорого заплатил за военное господство Запада», — подчёркивает автор.



Причём чем обширнее были разрушения в результате военных конфликтов с участием западных сил, тем настырней становилась пропаганда, отмечается в статье: «Из назначенного противника теперь малюют самого черта, лишь бы оправдать войну». По словам Джорджа Буша — старшего, Саддам Хуссейн был «хуже Гитлера», сенатор Линдси Грэм уверял, что Каддафи «собирается напасть на Европу», а Башара Асада Белый дом тоже изображает ужасным злодеем, напоминает автор.



Эту риторику с готовностью подхватывают западные СМИ: только с августа 1990-го по январь 1991 года газеты The Washington Post и The New York Times сравнили Саддама Хуссейна с Гитлером 228 раз, сообщает Steigan blogger. «Двоих «новых Гитлеров» уже пытали, казнили и закопали в землю — а между тем в войнах, которые не прекращаются с 2003 года, погибли более миллиона иракцев», — говорится в статье.



При этом американская геополитика «толкает Европу на вечный конфликт с Россией», и недавние враждебные заявления госсекретаря США Майка Помпео относительно Москвы и Пекина с очевидностью это демонстрируют, констатирует автор. При этом Европе велят покупать не российский газ и китайские технологии, а американские — потому что мы «отстаиваем наши ценности в борьбе с несвободными странами».



«А когда пресса «повысит» Владимира Путина или Си Цзиньпина до «Гитлера», возникнет серьёзнейший повод для беспокойства — это значит, грядёт война», — предупреждает автор. «Когда исчезнет коммунизм, за ним последует НАТО», — предрекал в своё время Шарль де Голль. Однако Североатлантический альянс, напротив, после распада СССР принял в свои ряды массу новых членов и на сегодняшний день «представляет собой главнейшую угрозу миру во всём мире», говорится в статье.



Раз за разом в Ираке, Ливии, Сирии и других зонах конфликтов НАТО «подрывает конвенции ООН», отмечает автор. По его мнению, европейцы должны радоваться, что Россия и Китай продолжают разрабатывать собственные системы вооружений, а страны вроде Ирана укрепляют свою оборону. Иначе «оборонительный союз» во главе с США угрожает вновь повторить катастрофические сценарии конфликтов в Ираке, Ливии или Сирии, превратив миллионы людей в новых беженцев, подчёркивается в статье.



Между тем популярные норвежские политики Эрна Сульберг и Юнас Гар Стёре вместе ходят на демонстрации со свечками в годовщину «Хрустальной ночи» (серии еврейских погромов, прокатившейся по Германии в 1938 году), и обещают «принять все возможные меры», чтобы, как выразилась Сульберг, «искоренить распространяющиеся предрассудки». Однако пора понять, что волну ненависти, надвигающуюся на Европу, в первую очередь как раз и провоцируют военные действия Запада в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предупреждает автор.