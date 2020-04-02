WSJ: в борьбе с коронавирусом Америка ещё покажет свои сильные стороны

Сегодня многие эксперты и политики заявляют, что США не смогли должным образом отреагировать на пандемию коронавируса, а мировое господство Америки мертво. Однако, как пишет The Wall Street Journal, хотя первоначальная реакция Вашингтона была ошибочной, у страны остались сильные стороны, благодаря которым она одолевала и более серьёзные кризисы.

Сегодня в США бушуют две эпидемии: коронавирус и лихорадочное чувство национального провала. Как пишет The Wall Street Journal, подобно самобичевателям, скитавшимся по Европе во время чумы, эксперты и политики торжественно провозгласили, что отклик Америки на эпидемию провалился и что американское общество больнó, а её мировое господство мертво.

Конечно, продолжает автор статьи, первоначальная реакция США была ошибочной, однако рассуждать о том, что Америка провалила историческое испытание, ещё рано. Америка вообще долго запрягает, и в минуты кризиса США нужно больше времени, чем многим другим, чтобы раскачаться, включить режим чрезвычайной ситуации, скоординировать подвижные части общества, сплотить местные и федеральные власти и обеспечить эффективное сотрудничество частного и государственного секторов.

«США привыкли мешкать на старте, но как только они разгонятся, изобретательность, приспособляемость и самоотверженность американского народа позволят наверстать упущенное», — пишет автор материала.

По его мнению, опасения по поводу краха американского лидерства за рубежом также преувеличены. Единственный способ сегодня реально помочь другим — это поставить во главу угла Америку. Если США парализует разрушительная эпидемия и экономика рухнет, страна не сможет никому помочь, поэтому Америка превыше всего — вовсе не шовинистический лозунг.

«Поверженная Америка не поможет миру. Но поднявшись сами, США смогут помочь и другим — причём это в наших же интересах. США ещё могут провалить испытания, которые преподносит история, и если это произойдёт, у них будет масса поводов для самобичевания и горя. Но на сегодняшний день американский отклик, со всеми его недостатками, говорит о том, что сильные стороны, благодаря которым США одолевали и более серьёзные кризисы, никуда не делись», — заключает автор The Wall Street Journal.