WSJ: в борьбе с коронавирусом Америка ещё покажет свои сильные стороны
Сегодня в США бушуют две эпидемии: коронавирус и лихорадочное чувство национального провала. Как пишет The Wall Street Journal, подобно самобичевателям, скитавшимся по Европе во время чумы, эксперты и политики торжественно провозгласили, что отклик Америки на эпидемию провалился и что американское общество больнó, а её мировое господство мертво.
Конечно, продолжает автор статьи, первоначальная реакция США была ошибочной, однако рассуждать о том, что Америка провалила историческое испытание, ещё рано. Америка вообще долго запрягает, и в минуты кризиса США нужно больше времени, чем многим другим, чтобы раскачаться, включить режим чрезвычайной ситуации, скоординировать подвижные части общества, сплотить местные и федеральные власти и обеспечить эффективное сотрудничество частного и государственного секторов.
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