Hill: Трамп предупредил американцев — ближайшие две недели будут очень тяжёлыми и болезненными

Президент США Дональд Трамп попытался подготовить нацию к мрачной реальности, которая наступит, когда пандемия коронавируса охватит каждый уголок США, пишет The Hill.

«Я хочу, чтобы каждый американец был готов к грядущим тяжёлым дням, — заявил он на пресс-конференции в Белом доме. — Нам предстоит пройти через две очень тяжёлые недели, а затем, я надеюсь, мы, как предсказывают эксперты, увидим некий реальный свет в конце тоннеля. Но это будут две очень, очень болезненные недели».

Трамп и высшие должностные лица в сфере здравоохранения доктора Энтони Фаучи и Дебора Брикс представили также данные, согласно которым, даже если страна примет все необходимые меры, в США всё равно погибнет от 100 тыс. до 240 тыс. человек. А без этих мер жертвами коронавируса могут стать до 2,2 млн американцев, говорится в статье.

Эта пресс-конференция составила резкий и безрадостный контраст с недавними днями, когда Трамп нахваливал ответ своей администрации на нынешнюю пандемию, и всего лишь на прошлой неделе с оптимизмом заявлял о возможном снятии ограничений в стране уже к Пасхе.

Однако вместо этого официальные лица недавно продлили действие федеральных рекомендаций о необходимости социального дистанцирования до конца апреля, призывая американцев по возможности оставаться дома и избегать собраний более 10 человек.

«Честно говоря, это вопрос жизни и смерти», — мрачно прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.