Hill: Трамп предупредил американцев — ближайшие две недели будут очень тяжёлыми и болезненными

Жителям США предстоит пройти через две очень тяжёлые, очень болезненные недели, — об этом, как пишет The Hill, заявил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома и чиновники в сфере здравоохранения предупредили о том, что даже при выполнении всех необходимых мер может погибнуть до 240 тыс. американцев.
Президент США Дональд Трамп попытался подготовить нацию к мрачной реальности, которая наступит, когда пандемия коронавируса охватит каждый уголок США, пишет The Hill.
«Я хочу, чтобы каждый американец был готов к грядущим тяжёлым дням, — заявил он на пресс-конференции в Белом доме. — Нам предстоит пройти через две очень тяжёлые недели, а затем, я надеюсь, мы, как предсказывают эксперты, увидим некий реальный свет в конце тоннеля. Но это будут две очень, очень болезненные недели».
Трамп и высшие должностные лица в сфере здравоохранения доктора Энтони Фаучи и Дебора Брикс представили также данные, согласно которым, даже если страна примет все необходимые меры, в США всё равно погибнет от 100 тыс. до 240 тыс. человек. А без этих мер жертвами коронавируса могут стать до 2,2 млн американцев, говорится в статье.
Эта пресс-конференция составила резкий и безрадостный контраст с недавними днями, когда Трамп нахваливал ответ своей администрации на нынешнюю пандемию, и всего лишь на прошлой неделе с оптимизмом заявлял о возможном снятии ограничений в стране уже к Пасхе.
Однако вместо этого официальные лица недавно продлили действие федеральных рекомендаций о необходимости социального дистанцирования до конца апреля, призывая американцев по возможности оставаться дома и избегать собраний более 10 человек.
«Честно говоря, это вопрос жизни и смерти», — мрачно прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.
Фанаты гродненского клуба «Неман» выступили с обращением к болельщикам других команд, а также руководству Белорусской федерации футбола (АБФФ) по поводу продолжающегося во время пандемии коронавируса чемпионата страны.
Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию, что владивостокский «Адмирал» не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки при строительстве торгового центра, где в марте 2018 года произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек.
Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и профсоюз игроков обсуждают возможность удержания до 25% заработной платы баскетболистов в случае отмены оставшихся матчей регулярного чемпионата.
Депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением расширить социальную поддержку медработников в условиях пандемии коронавируса. Копия письма парламентария есть в распоряжении RT.
В Южной Корее число выздоровевших от коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 5567. Об этом свидетельствуют данные центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.