Sky: «Я знаю Южную Корею лучше всех», — заявил Трамп и добавил Сеулу 28 млн человек

Выступая на пресс-конференции и говоря о борьбе с COVID-19, Дональд Трамп заявил, что знает Южную Корею лучше, чем кто-либо другой, — и ошибся в оценке численности населения страны на 28 млн человек. По версии американского президента, в Сеуле проживает 38 млн граждан Южной Кореи, тогда как на самом деле в городе насчитывается лишь немногим более 10 млн жителей, сообщает британский телеканал Sky News.

Дональд Трамп ошибся в оценке численности населения Сеула на 28 млн человек после того, как похвастался, что знает Южную Корею «лучше всех», сообщает британский телеканал Sky News.

«Это больше, чем всё, что у нас есть», — по ошибке сказал репортёру президент США после вопроса о COVID-19.

Выступая на пресс-конференции, лидер Белого дома неправильно оценил население столицы Южной Кореи, ошибившись примерно на 28 млн человек, а сразу после этого заявил, что знает эту страну «лучше всех».

Президент США с негодованием ответил на вопрос корреспондента PBS NewsHour Ями Альциндор о возможностях тестирования коронавируса и задал ей встречный вопрос по поводу её знаний о Сеуле.

«Я знаю Южную Корею лучше, чем кто-либо», — подчеркнул Трамп. «Знаете, сколько людей в Сеуле? Знаете, насколько большой город Сеул? 38 миллионов человек, — заявил американский президент. — Это больше, чем всё, что у нас есть».

Между тем, по официальным оценкам, население города составляет лишь немногим более 10 млн человек, сообщает британский телеканал. Непонято, откуда Дональд Трамп взял цифру 38 млн. Столичный округ, охватывающий город, является пятым по величине в мире, с 25 млн жителей, в то время как общая численность населения страны составляет около 51 млн человек, разъясняет Sky News.

По некоторым версиям, президент, возможно, перепутал число с высотой над уровнем моря в Сеуле, которая составляет 38 м. Ранее Трампу уже случалось совершать географические промахи, что было зафиксировано многими СМИ, напоминает телеканал.

В одном из предыдущих выступлений он назвал Бельгию «красивым городом». Также сообщалось, что Трамп перепутал страны Балтии и Балканы на встрече с ошеломлёнными лидерами балтийских государств. Говорят, что президенты Латвии, Эстонии и Литвы были в недоумении, когда президент США обвинил их в том, что они начали войны, которые привели к распаду Югославии, отмечает Sky News.