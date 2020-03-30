Guardian: «пусть платят сами» — Трамп отказался тратить деньги на безопасность Гарри и Меган

Герцог и герцогиня Сассекские, которые вскоре официально утратят свои титулы, перебрались из Канады в США. Узнавший о приезде принца Гарри и его жены Меган американский президент заявил, что его правительство не станет тратить бюджетные деньги на их охрану, пишет The Guardian.

Дональд Трамп заявил, что американцы не станут платить за безопасность герцога и герцогини Сассекских. Его предупреждение прозвучало на фоне сообщений, что принц Гарри и его жена Меган прилетели из Канады в США на частном самолёте незадолго до закрытия границ между двумя странами, пишет The Guardian.

«Я большой друг и почитатель королевы и Соединённого Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США. Однако США не станут платить за их охрану. Они сами должны платить!» — написал американский президент в Twitter.

Представитель четы заявил, что Гарри и Меган не планируют просить у американского правительства обеспечить их безопасность. По его словам, на эти цели уже были выделены частные средства.

Герцог и герцогиня должны официально отказаться от своих королевских титулов 31 марта. Букингемский дворец отказался комментировать сообщения о том, что пара находится в Калифорнии, как и вопрос о её охране, обращает внимание The Guardian.

По некоторым данным, Гарри, Меган и их сын Арчи живут рядом с Голливудом в строгой изоляции из-за принятых в штате мер борьбы с COVID-19. Семья уже давно планировала переехать в родную для жены принца Калифорнию, где они собираются начать работу в шоу-бизнесе.

Во время президентской кампании 2016 года Меган, которая до женитьбы была актрисой, называла Трампа «женоненавистником» и «человеком, раскалывающим общество». Она обещала отдать свой голос Хиллари Клинтон и грозила переехать в Канаду в случае его победы,

напоминает издание.

Незадолго до визита Трампа в Британию его спросили, что он думает об этих комментариях. «Я не знал о них. Что я могу сказать? Я не знал, что она такая отвратительная», — ответил он. В то же время он добавил, что из Меган выйдет «великолепный» член королевской семьи.

Вопрос о том, кто именно возьмётся оплачивать безопасность пары после того, как они перестанут официально представлять королеву и утратят свои титулы, поднимался неоднократно. Канадское правительство уже дало понять, что не собирается этого делать, хотя является страной Содружества, возглавляемого Елизаветой II, подчёркивает The Guardian.