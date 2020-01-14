Times: королева Елизавета II предоставила принцу Гарри и его жене «переходный период»

Королева Елизавета II поддержала принятое принцем Гарри и его женой Меган Маркл решение отказаться от привилегий и обязанностей членов королевской семьи, предоставив им «переходный период», сообщает The Times. При этом эксперты предполагают, что необычное обращение к паре как к «Гарри и Меган» в заявлении королевы свидетельствует о желании герцога и герцогини Сассекских отказаться от титулов.
Британская королева Елизавета II согласилась предоставить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл «переходный период», во время которого герцог и герцогиня Сассекские будут жить на два дома в Великобритании и Канаде, сообщает The Times.
В ходе переговоров с принцем Чарльзом, принцем Уильямом и принцем Гарри в Сандрингемском дворце королева подчеркнула, что поддерживает стремление младшего внука и его жены к независимости, однако предпочла бы видеть их в традиционной роли членов королевской семьи.
«Сегодня у нас был очень конструктивный разговор относительно будущего моего внука и его семьи. Несмотря на то что всем бы нам хотелось, чтобы Гарри и Меган оставались полноправными членами королевской семьи, мы понимаем их желание вести более независимую жизнь», — сказано в заявлении королевы.
Как отмечает издание, в заявлении восемь раз использовалось слово «семья», и, казалось, Елизавета II прилагала все усилия, чтобы поддержать герцога и герцогиню Сассекских, которые на прошлой неделе объявили о своём желании отойти от выполнения обязанностей ведущих членов королевской семьи.
Тем не менее королева дала понять, что для урегулирования отношений принца Гарри и его жены с другими членами британской королевской семьи предстоит ещё много работы. Ожидается, что окончательные решения будут приняты уже «в ближайшие дни».
При этом эксперт по истории королевской семьи и писательница Ингрид Сьюард сочла заявление Елизаветы II «необычным», исходя из неофициального стиля, в котором оно было написано. А тот факт, что вместо привычного «герцог и герцогиня Сассекские» в нём по отношению к принцу и его жене обращались «Гарри и Меган», натолкнул Сьюард на предположение, что пара хочет отказаться от своих титулов.
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