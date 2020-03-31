Fox: Путин и Трамп договорились вместе побеждать коронавирус и оживлять мировую экономику

Президенты США и России провели телефонные переговоры. По словам представителей Белого дома, лидеры согласились совместно в рамках «Большой двадцатки» проводить международную кампанию, чтобы победить коронавирус и оживить глобальную экономику, передаёт Fox News.

Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону борьбу с COVID-19, который распространяется по всему миру. Президенты России и США «договорились тесно и совместно работать в рамках G20, чтобы вести международную кампанию для победы над вирусом и оживления глобальной экономики», сообщает Fox News со ссылкой на Белый дом.

В этом году на саммите «Большой двадцатки» будет председательствовать саудовский король Салман. Встреча пройдёт на фоне критики того, что богатейшие страны мира не проявили сплочённости в борьбе с эпидемией и её негативными экономическими последствиями, отмечает телеканал.

«Лидеры также затронули важные двусторонние и глобальные вопросы. Президент Трамп и президент Путин пришли к общему мнению о важности стабильности на мировых энергетических рынках», — заявил официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

Он добавил, что ещё одной темой разговора стала Венесуэла. По словам чиновника, Трамп вновь напомнил об «ужасном положении» этой латиноамериканской страны и предположил, что все стороны заинтересованы в демократическом транзите власти и прекращении текущего кризиса.

Трамп анонсировал предстоящий разговор с Путиным ранее в эфире программы Fox & Friends. «Кстати, сразу после этого звонка я разговариваю с джентльменом по имени Владимир Путин. Знаете, ладить с Россией — это хорошо», — заявил американский президент, отметив, что с ней у США гораздо меньше проблем, чем с другими странам.

Глава Белого дома рассказал, что дискуссию будет посвящена «нефтяной войне» между Россией и Саудовской Аравией. Он также выразил уверенность, что Москву интересует торговля с США, которая была подпорчена «российским делом», подчёркивает Fox News.