CNN: Трамп допустил, что при «хорошем» сценарии от COVID-19 могут погибнуть 100 тыс. американцев

Глава Белого дома решил сохранить распоряжение о социальном дистанцировании из-за эпидемии коронавируса до конца следующего месяца. При этом Дональд Трамп предположил, что если общее количество летальных случаев от заболевания в США не превысит отметки в 100 тыс., то это будет свидетельствовать о «хорошей работе» американских властей.

В то время как коронавирус распространяется в США, словно лесной пожар, президент Трамп, ранее настроенный скептически, теперь как никогда ранее призывает продлить социальное дистанцирование. Он хочет, чтобы эта мера сохранялась в силе в течение нескольких недель. И он старательно отказывается от своего более раннего предположения, что часть страны сможет открыться к Пасхе.

Всё это происходит на фоне того, как Америка становится местом наибольшего количества случаев заражений COVID-19 — почти 140 тыс., обходя другие страны мира. При этом только за последние дни число погибших в США удвоилось.

Глобальное количество случаев заражения стремительно приближается к 750 тыс. Во многих частях мира медицинский персонал умоляет увеличить поставки защитного снаряжения, предоставить больше больничных коек и, разумеется, аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Мэр Нью-Йорка заявляет, что текущих запасов городу хватит только на неделю, и ему срочно необходимы дополнительные сотни аппаратов ИВЛ.

У Джереми Даймонда вызвали вопросы принимаемые президентом меры для решения коронавирусного кризиса на федеральном уровне и его изменчивая трактовка событий.

ДЖЕРЕМИ ДАЙМОНД, корреспондент CNN в Белом доме: В воскресенье президент Трамп объявил, что он продлевает директиву о социальном дистанцировании, чтобы замедлить распространение коронавируса в США. Он заявил, что это распоряжение продолжает распространяться на всех жителей страны до конца апреля. И всё это спустя считанные дни после того, как президент предположил, что он может начать заново открывать экономику страны к пасхальному воскресенью.

Президент выступил с таким предположением всего несколько дней назад. Но очевидно, что специалисты здравоохранения убедили его в необходимости сохранить эти ограничения, чтобы избежать наихудшего развития ситуации с числом жертв (заболевания. — ИноТВ).

Тем не менее президент признал, что 100 тысяч американцев могут умереть от коронавируса. Ранее в воскресенье этот прогноз озвучил Энтони Фаучи, ведущий эксперт в области здравоохранения. И президент сказал, что если удастся не перейти этот предел, то, как ему кажется, будет проделана хорошая работа.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Если, как мы говорим, нам удастся остановить (потери от коронавируса. — ИноТВ) на 100 тысячах — это ужасная цифра, возможно, она даже будет ниже, но в районе 100 тысяч; речь идёт о числе между 100 и 200 тысячами — значит, все вместе мы проделали хорошую работу.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 30 марта 2020 года.