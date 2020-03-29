DB: экс-советница Трампа обвинила Россию и Китай в попытке свалить вину за пандемию на США

03:00 В Москве безработным жителям будут выплачивать по 19,5 тысячи рублей Безработным жителям Москвы будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей в месяц в связи с ситуацией с COVID-19. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

03:00 Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону в режиме самоизоляции Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене начала подготовку к легкоатлетическому сезону дома, в режиме самоизоляции.

03:00 В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

03:00 Глава УЕФА о матчах «Аталанты» и «Валенсии»: никто не знал, что Ломбардия станет очагом пандемии Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, почему не были отменены матчи между «Аталантой» и «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

03:00 Число заражённых коронавирусом в Турции возросло на 1815 за сутки В Турции число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло за сутки на 1815, всего в стране зафиксировали 9217 случаев заражения этим вирусом.

03:00 В Чечне назвали число подтверждённых случаев заражения коронавирусом Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что в республике зафиксировано девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 Касперович рассказал, как Логинов тренируется во время карантина Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, рассказал, как его подопечный поддерживает форму во время карантина из-за пандемии коронавируса.

03:00 Иванов: по моим ощущениям, сезон в РПЛ раньше июня не возобновится Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов высказал мнение, что приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не возобновится раньше июня.

03:00 Президент «Урала» отпустил команду в отпуск до 1 мая Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов сообщил, что команда ушла в отпуск на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

03:00 В Италии за сутки 756 человек скончались от коронавируса В Италии число скончавшихся от коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки возросло на 756. Общее число жертв болезни в стране достигло 10 779.

03:00 Широков считает, что РПЛ стоит вернуться к системе «весна — осень» Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков высказал мнение, что Российской премьер-лиге (РПЛ) стоит вернуться в проведению соревнований в формате «весна — осень».

03:00 В Астрахани ликвидировали крупное возгорание камыша В Ленинском районе Астрахани ликвидировали возгорание камыша на площади 6000 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

03:00 В Марий Эл выявлены первые два случая заражения коронавирусом Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлены в Марий Эл. Об этом сообщил глава региона Александр Евстифеев.

03:00 Гендиректор «Уфы» рассказал, когда будет рассмотрено урезание зарплат футболистов Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, когда может начаться обсуждение с игроками возможности урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Тюменской области начали проверку из-за фейка о коронавирусе в СМИ Следственный комитет организовал проверку в связи с публикацией в СМИ Тюменской области недостоверной информации о числе заразившихся COVID-19. Об этом информирует пресс-служба регионального следственного управления СК России.

03:00 ФИДЕ перенесла заключительный этап женского Гран-при из-за коронавируса Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о переносе на неопределённый срок заключительного этапа женской серии Гран-при, который должен был пройти на итальянском острове Сардиния.

03:00 Все российские туристы вывезены из ОАЭ Последняя группа российских туристов вывезена из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

03:00 СМИ: Решение о проведении «Тур де Франс» будет принято до 15 мая Организаторы престижной веломногодневки «Тур де Франс» намерены принять решение о проведении соревнований до 15 мая.

03:00 «Уфа» продлила карантин до 12 апреля Футбольный клуб «Уфа» принял решение продлить карантин для игроков до 12 апреля.

03:00 Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев Советский писатель-фронтовик Юрий Бондарев скончался в Москве в возрасте 96 лет. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на его супругу Валентину Бондареву.

03:00 Экс-чемпион UFC Кормье может завершить карьеру из-за коронавируса Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье заявил, что может завершить карьеру из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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03:00 Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 1228 В Минздраве Великобритании заявили, что за последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 209 человек.

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03:00 Сборная России по художественной гимнастике продолжит тренироваться в Новогорске Сборная России по художественной гимнастике продолжит учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

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03:00 Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин Российский волейболист Павел Мороз намерен продолжить карьеру после завершения срока дисквалификации за кокаин.

03:00 Лётчику Ярошенко в тюрьме США диагностировали ОРЗ Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в американской тюрьме, заболел ОРЗ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на его супругу Викторию.

03:00 СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

03:00 Анфиса Резцова призналась, что не соблюдает условия карантина Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, что не соблюдает условия карантина во время пандемии коронавируса.

03:00 В Астрахани на площади 6000 квадратных метров горит сухой камыш В Астрахани на площади 6 тыс. кв. м произошло возгорание сухого камыша. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

03:00 «Ахмат» обсудит с футболистами урезание зарплат после 10 апреля Грозненский футбольный клуб «Ахмат» намерен обсудить с игроками возможность урезания зарплат в связи с пандемией коронавируса.

03:00 СМИ: В Маниле упал самолёт с восемью человеками на борту В аэропорту филиппинской столицы Манилы загорелся и упал на взлётно-посадочную полосу самолёт авиакомпании Lion Air, на борту которого находились восемь человек. Об этом сообщил портал Manila Bulletin.

03:00 В Москве начали по громкой связи призывать не покидать дома В Москве сотрудники экстренных служб с помощью громкоговорителей, установленных на машинах, призывают жителей покинуть парки и скверы и находиться дома на фоне пандемии коронавируса COVID-19.

03:00 Камехо ещё не получил право выступать за сборную России по волейболу Получивший российское гражданство волейболист петербургского «Зенита» Ореоль Камехо пока не имеет права выступать за сборную России.

03:00 Патриарх Кирилл осудил выступающих против самоизоляции священников Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных россиян не слушать «неразумных священников», которые выступают против режима самоизоляции в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

03:00 Профсоюз ожидает рекомендаций ФИФА и FIFPro по урезанию зарплат Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал ситуацию с возможным урезанием зарплат игроков в связи с пандемией коронавируса.

03:00 В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 29 марта Столбик термометра в Москве поднялся до +17,4 °С, что является абсолютным температурным рекордом для 29 марта.

03:00 В Сирии запретят передвижение между провинциями из-за коронавируса В Сирии с 31 марта до 16 апреля вводится запрет на передвижение между провинциями в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает SANA.

03:00 Колосков об урезании зарплат футболистам: не готовы договариваться — до свидания Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможное урезание зарплат футболистам из-за пандемии коронавируса.

03:00 Мишустин назначил Липова главой Роскомнадзора Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова руководителем Роскомнадзора.

03:00 Колосков объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ Почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, как будут распределены путёвки в еврокубки в случае досрочного завершения сезона РПЛ.

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03:00 Аршавин о домашних тренировках: лучше всего к таким условиям адаптированы Кокорин и Мамаев Бывший футболист сборной России высказался о тренировках дома во время карантина из-за эпидемии коронавируса.

03:00 Сын Ратко Младича рассказал о состоянии отца после операции Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич восстанавливается после перенесённой 28 марта операции по удалению опухоли. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сына генерала, Дарко Младича.

03:00 Тедеско: если ты играешь в «Спартаке», то можешь играть и в Европе Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, кто из футболистов команды мог бы выступать в сильном европейском чемпионате.

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03:00 Тедеско назвал звёзд, которых хотел бы видеть в «Спартаке» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, каких звёзд мирового футбола он бы хотел пригласить в свою команду.