DB: экс-советница Трампа обвинила Россию и Китай в попытке свалить вину за пандемию на США

Бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл заявила, что Россия и Китай работают сообща, пытаясь возложить ответственность за распространение коронавируса на США, пишет Daily Beast. Для этого, по её словам, Москва и Пекин прибегают к дезинформации и манипуляциям.
Распространение коронавируса делает людей ещё более уязвимыми к манипуляциям в и без того непростое время, наполненное политическими разногласиями и попытками иностранного влияния. Бывший советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Фиона Хилл призывает США объединиться для борьбы с ним.
Часть этих манипуляций, по её словам, исходит от России, другая — от Китая, и хотя обе страны «не работают в тесном сотрудничестве, они работают сообща, потому что у них схожие цели», —заявила бывший советник.
В настоящий момент, по словам Хилл, Россия и Китай принялись эксплуатировать пандемию коронавируса.
«То, как президент говорит о «китайском вирусе» не помогает. Это способ отвлечь от ответственности за результат, и это именно то, что делают китайцы и русские», — добавила политик.
По словам Хилл, Китай стремится преодолеть колоссальный общественный резонанс вокруг коронавируса, так как несут ответственность за сокрытие и попытку отрицания эпидемии на начальном этапе.
«Они не хотят брать на себя ответственность за то, чтобы местный вирус превратился в глобальную пандемию», — заявила она, добавив, что, пока США борются с эпидемий, Китай стремится взять на себя роль лидера.
При этом поведение России, по мнению Фионы Хилл, вписывается в давно сложившуюся модель дезинформации. Таким образом, по мнению эксперта по России, в стране пытаются «отвлечь внимание от собственных недостатков и мобилизовать население против внешнего врага», углубляя политический раскол в Соединённых Штатах.
В частности, Хилл полагает, что Москва стремится свалить вину за распространение коронавируса на Вашингтон, в чём также заинтересованы и в Пекине, пишет Daily Beast.
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