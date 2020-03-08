Экс-советница Трампа: Путин манипулирует США так, как ему угодно

Российский президент использует американский политический класс, общество и СМИ именно так, как ему хочется. Такое мнение в интервью CBS News высказала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл. На её взгляд, Владимир Путин играет на расколах внутри США, вызывая у жителей страны чувство уязвимости и недоверие к собственным системам.

ФИОНА ХИЛЛ, экс-советница Дональда Трампа: К сожалению, Путин использует весь наш политический класс, каждого из нас, включая СМИ, именно так, как ему хочется. Он заставляет нас почувствовать себя уязвимыми, нервничать и сомневаться в легитимности наших собственных систем.

Но в какой степени на раскол, столкновения в нашей стране повлияла Россия?

ФИОНА ХИЛЛ: В 2016 году в большой степени. Но не они создали эти разногласия. Не русские изобрели межпартийную раздробленность. Не русские придумали расизм в США. Но русские понимают многие из этих противоречий, понимают, как их можно использовать.

На ваш взгляд, мы участвуем во второй холодной войне?

ФИОНА ХИЛЛ: Я не думаю, что мы участвуем во второй холодной войне. Необходимо помнить одну вещь — российская армия всё ещё обладает возможностью стереть США с лица земли с помощью ядерного удара. Но речь не идёт о какой-то идеологической борьбе.

В холодной войне две системы боролись друг с другом. В этом смысле мы находимся в одной и той же системе. Мы — соперники.

Дата выхода в эфир 07 марта 2020 года.