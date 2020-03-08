Экс-советница Трампа: Путин манипулирует США так, как ему угодно

Российский президент использует американский политический класс, общество и СМИ именно так, как ему хочется. Такое мнение в интервью CBS News высказала бывшая советница Белого дома Фиона Хилл. На её взгляд, Владимир Путин играет на расколах внутри США, вызывая у жителей страны чувство уязвимости и недоверие к собственным системам.
ФИОНА ХИЛЛ, экс-советница Дональда Трампа: К сожалению, Путин использует весь наш политический класс, каждого из нас, включая СМИ, именно так, как ему хочется. Он заставляет нас почувствовать себя уязвимыми, нервничать и сомневаться в легитимности наших собственных систем.
Но в какой степени на раскол, столкновения в нашей стране повлияла Россия?
ФИОНА ХИЛЛ:В 2016 году в большой степени. Но не они создали эти разногласия. Не русские изобрели межпартийную раздробленность. Не русские придумали расизм в США. Но русские понимают многие из этих противоречий, понимают, как их можно использовать.
На ваш взгляд, мы участвуем во второй холодной войне?
ФИОНА ХИЛЛ:Я не думаю, что мы участвуем во второй холодной войне. Необходимо помнить одну вещь — российская армия всё ещё обладает возможностью стереть США с лица земли с помощью ядерного удара. Но речь не идёт о какой-то идеологической борьбе.
В холодной войне две системы боролись друг с другом. В этом смысле мынаходимся в одной и той же системе. Мы — соперники.
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России. По его словам, убирая с рынков дешёвую российскую и арабскую нефть, участники просто «расчищают место» для дорогой американской сланцевой нефти.
Президент профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази сообщил, что обратился в руководящие правительственные и спортивные органы страны с призывом полностью остановить проведение футбольных турниров из-за распространения коронавируса.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, назвал условие, при котором возможно проведение реванша с ирландцем Конором Макгрегором.
Министерство социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии сообщило, что число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии увеличилось за сутки с 74 до 104.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как на Александра Логинова повлияла ситуация с обысками у него и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал об официальной реакции Международного союза биатлонистов (IBU) на ситуацию с обысками у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв не считает, что представителей национальной команды отправят на карантин после возвращения на родину из чешского Нове-Место, где они выступают на этапе Кубка мира.