WP: Россия внедрила «вирус Путина» в американскую демократию

Не в состоянии открыто противостоять Западу, российский президент выбрал полем битвы интернет и добился значительных успехов. Такого мнения придерживается автор колонки The Washington Post Дэфид фон Дреле. Он убеждён, что раздор и недоверие в США — симптом мощного «вируса Путина», который Россия внедрила в действующую систему американской демократии.

Лихорадка всеобщего недоверия — желаемый симптом мощного вируса, который Россия внедрила в действующую систему американской демократии. Этими словами Дэфид фон Дреле открывает колонку в The Washington Post. За восемь месяцев до дня президентских выборов этот вирус уже распространяется практически бесконтрольно и вносит разлад между партиями: демократы видят почти везде «руку» Путина, а республиканцы всё чаще называют это охотой на ведьм.

Без особых затрат и с удивительной лёгкостью Владимир Путин использует партийные пристрастия и социальные сети для достижения долгосрочной цели России — ослабления Запада через хаос и разобщённость, уверен автор колонки.

«Миллионы из нас не уверены, будут ли выборы свободными и честными, будут ли новости, которые мы потребляем, реальными или сфабрикованными, будет ли наша внешняя политика служить национальным интересам или личным. Для врагов Америки это большая победа», — пишет фон Дреле.

Автор убеждён, что последнее десятилетие Владимир Путин пользуется отсутствием законов на границах социальных сетей и «подогревает разногласия, распространяет дезинформацию, муссирует теории заговора и в целом манипулирует американской системой». Путин, вероятно, «дал добро» российским военным хакерам на поддержку Трампа и Сандерса, чтобы повысить популярность и протолкнуть кандидатов-аутсайдеров, скептически настроенных в отношении мирового порядка во главе с США.

«Доверие к стране пошатнулось. Теперь, когда оно утрачено, нам будет его не хватать. И российский лидер, безусловно, доволен, что одержал значительную геополитическую победу без особых усилий и при таком содействии доверчивых простофиль-американцев», — констатирует The Washington Post.

По иронии судьбы, вклад в успех российского президента внесли американцы всех политических мастей, поскольку они не понимают, чего он хочет и почему. Он преследует совсем не те цели, которые преследовал бывший Советский Союз. Путин мог бы стать потенциальным партнёром Запада, однако когда Запад расширил своё влияние, его позиция изменилась.

После «цветных революций» в бывших советских республиках и расширения НАТО в 2004 году Владимир Путин убедил себя в том, что за этим всем стоит его давний враг — ЦРУ и что в перспективе США будут добиваться смены режима в самой России. «Арабская весна», протесты по поводу фальсификаций на российских парламентских выборах, свержение правительства на Украине, закон Магнитского — всё это Владимир Путин посчитал враждебными мерами против России и себя лично.

Он не в состоянии открыто противостоять Западу, поэтому выбрал полем битвы интернет. По мнению автора колонки, подход Владимира Путина к ослаблению Соединённых Штатов и их альянсов мог быть позаимствован у молодого Марка Цукерберга, девиз которого гласил: «Действуй быстро и круши всё подряд».

Когда Роберт Мюллер отчитывался перед конгрессом о своих выводах, было тяжело сознавать, что Путин мог взять верх над Соединёнными Штатами через 20 лет после прихода к власти и что США слишком сдержанны, слишком нестабильны и слишком привержены соблюдению правил, чтобы вступить в схватку с «вандалом, который действует решительно». Мюллер заявил, что российское вмешательство заслуживает внимания каждого американца. Однако, заключает Дэфид фон Дреле в The Washington Post, что толку от этого внимания, если национальный дискурс уже заражён «вирусом Путина»?