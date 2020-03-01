Deutschlandfunk: соглашение США с «Талибаном» оставило множество вопросов

Заключённое в Дохе соглашение между США и «Талибаном» вызвало множество критики, пишет Deutschlandfunk. В частности, многие негативно восприняли требование «Талибана» об освобождении из тюрем 5 тысяч своих сторонников. Кроме того, критики обеспокоены тем, что после вывода американских войск в Афганистане может вновь установиться вакуум власти.

Согласно волеизъявлению Дональда Трампа, соглашение Вашингтона с «Талибаном»* должно положить конец афганскому вооружённому конфликту, длящемуся уже более 18 лет, пишет Deutschlandfunk. Как отмечает издание, американский президент не упоминает о том, что соглашение, в первую очередь, необходимо ему для предвыборной борьбы. Трамп обещал закончить войну в Афганистане ещё 4 года назад.

Согласно подписанному в минувшую субботу в Дохе соглашению с «Талибаном», США в течение последующих 14 месяцев поэтапно выведут свои войска из Афганистана. В свою очередь, Талибан должен прекратить боевые действия, положить конец связям с «Аль-Каидой»** и проконтролировать, чтобы ни одна террористическая организация не имела доступа к афганской территории.

Сейчас, как и год назад, когда также планировалось подписание соглашения с «Талибаном», критики предупреждают об опасности поспешного мирного соглашения, пишет Deutschlandfunk. Особенно критично воспринимается требование «Талибана» об освобождении 5 тысяч своих сторонников, заключённых в тюрьмы в Афганистане и по всему миру.

Кроме того, под вопросом остаются внтуриафганские переговоры, которые должны начаться через две недели, отмечает издание: в данном вопросе правительство США полагается на обещания «Талибана», настоявшего на том, что соглашение с Вашингтоном должно быть подписано до переговоров с афганским правительством. Таким образом, гарантий начала переговоров нет.

По мнению Deutschlandfunk, после вывода американских войск в Афганистане может возникнуть новый вакуум власти. Это беспокоит многих критиков соглашения, как в США, так и в Европе. ООН или европейские государства могли бы выступить в качестве гарантов, однако об этом речи пока не идёт. Региональные державы, такие как Иран и Пакистан могут постараться использовать этот вакуум.

Как отмечает издание, очевидно, что вывод американских войск из Афганистана будет чреват последствиями для расположенных в стране вооружённых силы Германии и прочих стран-членов НАТО.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.