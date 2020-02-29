CNN: США заключили «историческое» соглашение с Талибаном

Госсекретарь США Майк Помпео подписал «историческое» соглашение с представителями афганского Талибана, ставшее первым шагом к установлению длительного и повсеместного мира в стране, сообщает CNN. Согласно договору, США обязались сократить контингент войск в стране в обмен на помощь талибов в борьбе с терроризмом. Как подчеркнул корреспондент телеканала, дальнейшее движение к миру в Афганистане будет зависеть от готовности Талибана выполнить эти обязательства.

Вы являетесь свидетелями подписания исторического соглашения между Соединёнными Штатами и Талибаном*. Есть надежда, что оно поспособствует заключению мирного договора. Чтобы добиться этого, потребовался год. Я приглашаю нашего старшего международного дипломатического корреспондента Ника Робертсона, освещающего события в Дохе. Он с нами в прямом эфире. Скажите, Ник: это ещё не мирный договор, но если всё пройдёт хорошо, дело дойдёт до него?

НИК РОБЕРТСОН, старший международный корреспондент CNN: Цель именно в этом. Это часть процесса — думаю, именно так нужно к этому относиться. Соглашение, которое сейчас заключается…

В последние семь дней мы стали свидетелями снижения уровня насилия в Афганистане и слышали заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Талибан в целом сдержал слово и продемонстрировал, что когда сам этого хочет, может обеспечить мир. По его словам, соглашение станет возможностью взять курс на установление «всестороннего и долговременного мира в Афганистане».

В реальности — как Майк Помпео ясно дал понять Талибану — прийти к этой финальной точке удастся, только если Талибан выполнит свои обязательства по борьбе с «Аль-Каидой»** и «Исламским государством»***. Тогда США, со своей стороны, сократят контингент в Афганистане. Сроки этого вывода войск могут быть довольно сжатыми, хотя это также будет зависеть — как ясно дал понять Помпео и как нам известно из деталей соглашения — от готовности Талибана к сотрудничеству.

Поэтому я считаю, что нужно относиться к происходящему как к началу процесса. Однако сама суть этого процесса — то, что действительно приведёт к заключению финального мирного договора и сложению оружия всеми вооружёнными силами в стране — лежит в соглашении между Талибаном и афганским правительством.

Однако афганское правительство не принимало участия в переговорах. Это должно стать следующей фазой, и препятствием на пути к этому соглашению станет обмен пленными. Учитывая условия, выставленные афганскому правительству, это препятствие уже выглядит довольно серьёзным. Но такова природа этого процесса.

Сейчас я вижу кадры рукопожатия после подписания этого исторического соглашения между США и Талибаном. Как уже сказал Ник, есть надежда, что оно приведёт к заключению мирного договора. Соглашение подписано после того, как уровень насилия в Афганистане снизился за последнюю неделю.

Материал предоставлен CNN International.