Белсат пророчит России проблемы, если НАТО уйдёт из Афганистана

Дональд Трамп объявил, что США собираются выводить свои силы из Афганистана. По оценке телеканала «Белсат», это прежде всего может ударить по России, ведь всё последнее время именно альянс защищал «её мягкое подбрюшье». А помимо США ни одна другая страна альянса не сможет полноценно выполнять эту функцию.

Если это случится, то России придётся забыть про свою большую активность в Южной Америке, Африке или Сирии и заняться своими южными границами. Ведь сегодня за их безопасность отвечают страны НАТО и их союзники. Звучит как фантастика, но речь про Афганистан и заявления Дональда Трампа о выводе американского контингента из этой страны. Публично Кремль в этом никогда не признается, но именно натовские солдаты защищают сегодня мягкое подбрюшье России. Игорь Кулей.



С договором с «Талибаном»* или без него — США будут сокращать своё военное присутствие в Афганистане. Начальный план — сразу на треть: с 12 тысяч солдат до 8 тысяч. Дональд Трамп готовится к перевыборам, и, наконец, решил выполнить обещание, озвученное ещё во время своей первой кампании, в 2016 году. Конец «Решительной поддержки» (такое название носит военная операция сил HATO и союзников США в Афганистане) может иметь непредсказуемые последствия для стабильности внутри страны и для целого региона.



МУХАММАД ШАРИФ ХАСАНЬЯР, директор Ariana News TV, Кабул, Афганистан: Без последовательного мирного процесса выход международной коалиции из Афганистана создаст много проблем. «Талибан» вместе с другими террористическими группировками захватят страну. С выходом войск будет обрезана и финансовая помощь. Это вызывает большое беспокойство внутри Афганистана. Люди хотят мира, но с присутствием международных сил.



Именно из-за заявлений США тема Афганистана стала одной из двух основных во время встречи министров обороны стран HATO на этой неделе в Брюсселе. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг был сдержан в оценке перспектив после выхода войск HATO и союзников, но по его словам было понятно, что HATO только реагирует. Решения же принимают не в Брюсселе, а в Вашингтоне.



ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Устойчивый мир в Афганистане может быть достигнут только посредством межафганского диалога. Так что это не дело HATO — решать ситуацию, афганцы сами должны определять. Мы хотим только создать условия для этого межафганского диалога. С нашей стороны главной будет поддержка этого диалога, чтобы «Талибан» понял, что они не победят на поле битвы, а только настоящим желанием снизить военную активность».



Если американцы начнут выходить из Афганистана, развалится и коалиция. Без США ни одна другая страна, из входящих в «Решительную поддержку», не будет в состоянии нести бремя ответственности за мир в Афганистане. Выводить войска начнут и другие. Вот список основных 12 из 38 стран-участниц кампании.



ПЁТР ЛУКАСЕВИЧ, экс-посол Польши в Афганистане, полковник запаса: История больших выводов войск из Афганистана, сначала Советов в 1980-х, позже американцев в 1990-х, доказывает, что без внимания больших стран Афганистан сразу погружается в хаос и гражданскую войну. Будет ли так и сейчас? Афганцы устали от долгой войны, но воины не обращают внимания на такие вещи. Будет ли война? Это будет зависеть от интересов местных властных групп.



Переговоры, которые США ведут с террористическим по своей сути движением «Талибан», имеют несколько слабых сторон. Первая — «Талибан» не однородная структура: некоторые крылья этой организации почти не сотрудничают с другими частями. И вторая — договоры могут привести к какому-то временному примирению, позволят коалиции спокойно вывести войска, но не изменят сущности «Талибана» и его устремлений. Стратегическая цель талибов — не перемирие, а захват власти в Афганистане, остальные движения — лишь тактика.



АНДРЕЙ СЕРЕНКО, директор Центра изучения современного Афганистана, Россия: Джихад – это единственная форма существования «Талибана». Никакой другой формы в качестве своего существования не приемлет. Это не политическая организация, не общественная организация, это не общество любителей кактусов, это джихадистская террористическая структура. Она не приспособлена для мира, она приспособлена для ведения джихада.



Эксперты убеждены, что подготовленные натовскими инструкторами афганские силы специальных операций способны противодействовать террористическим группировкам внутри страны, но делать это они могут только при финансовой и технической поддержке извне и только какое-то время. К тому же ослабленный контроль преобразует Афганистан в центр притяжения радикальных исламистов со всего региона и может создать условия для возрождения клона «Исламского государства»**. В минусе останутся все, но первыми результат почувствует, как это ни парадоксально, Россия.



АНДРЕЙ СЕРЕНКО: При всей антинатовской и антиамериканской риторике Москву устраивает нынешний статус-кво, когда американцы и натовцы на протяжении почти 20 лет обеспечивают фактическую безопасность региона Центральной Азии — этого мягкого подбрюшья России.



Согласно предварительному договору с США, ближайшая неделя будет проверкой для движения «Талибан», смогут ли они воздержаться от нападений на правительственные войска. И даже если в марте будет подписано какое-то соглашение, процесс вывода войск растянется минимум на год, а то и на полтора. За это время может случиться что угодно: Трамп может переизбраться и передумать, а «Талибан» – нарушить договор. Если же Афганистан реально останется без международного контингента, то первым, кому стоит задуматься о последствиях, будет Кремль.



Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.



* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.