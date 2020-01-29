Al Jazeera: Трамп побил рекорд десятилетия по бомбёжкам Афганистана

По данным ВВС США, в прошлом году американцы сбросили на Афганистан самое большое число бомб за прошедшее десятилетие, сообщает Al Jazeera English. Причём интенсивность бомбардировок резко увеличилась, когда Дональд Трамп сменил Барака Обаму на посту президента, и продолжает расти, несмотря на возражения со стороны ООН и правозащитных организаций, отмечается в статье.

На протяжении 2019 года американские силы осуществили в Афганистане рекордное количество бомбёжек, побив все предыдущие показатели за последние десять лет. Об этом свидетельствует опубликованный в понедельник доклад Центрального командования ВВС США, согласно которому в прошлом году по различным целям на территории Афганистана было сброшено 7423 бомбы, в то время как за 2018 год было израсходовано в сумме 7362 боеприпаса, сообщает Al Jazeera English.



По данным ВВС США, прошлый год стал в этом отношении рекордным за последнее десятилетие. Для сравнения, в 2009 году, когда пост президента США занимал Барак Обама, на Афганистан было сброшено всего 4147 бомб, подчёркивается в статье. Эта статистика подтверждает, что Пентагон с 2016 года начал активно наращивать воздушные бомбардировки после прихода в Белый дом Дональда Трампа. Тогда Вашингтон отменил действовавшее ранее ограничение о том, что цели для авиаударов должны были находиться поблизости от расположения военных сил, чтобы избегать жертв среди мирного населения, поясняет Al Jazeera English.



С тех пор Организация Объединённых Наций и различные правозащитные организации уже неоднократно выражали серьёзную обеспокоенность в связи с ростом воздушных авиаударов, осуществляемых американскими и афганскими правительственными силами, поскольку число погибших среди гражданского населения резко возросло, говорится в статье.



По статистике ООН, только за первую половину 2019 года жертвами военных действий в Афганистане стали 717 гражданских лиц, включая большое число детей, причём количество убитых за этот период по сравнению с предыдущим годом возросло на 31%, сообщает Al Jazeera English. Такой резкий рост жертв среди мирного населения зафиксирован на фоне неудачных попыток достичь соглашения о путях мирного урегулирования вооружённого конфликта в Афганистане и возможном выводе американских сил.