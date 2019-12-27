Разрушения и болезни — Press TV о последствиях от взрыва американской «матери всех бомб» в Афганистане

Удар мощнейшей американской неядерной авиабомбы под названием «Мать всех бомб» по укрытию боевиков ИГ в провинции Нангархар в Афганистане нанёс серьёзный урон здоровью местного населения и сельскому хозяйству в регионе, сообщает Press TV. Как передаёт телеканал, власти страны намерены провести расследование в отношении негативных последствий взрыва.

Это шоссе Кабул — Джелалабад. Мы держим путь к Ачинскому району , бывшему опорному пункту террористической группировки «Исламское государство» в провинции Нангархар в восточном Афганистане. В апреле 2017 года Вашингтон сбросил на этот регион свою мощнейшую неядерную бомбу под названием «Мать всех бомб» или MOAB. Чтобы добраться до места, по которому пришёлся удар MOAB, из столицы провинции Нангархар Джелалабада нам нужно ехать на юго-восток региона.

Когда мы добрались до Ачинского района, жители этой деревни тепло приняли нас и пешком проводили к месту бомбардировки. Спустя почти два часа мы оказались в центре области поражения — на верхней стороне долины под названием Момандара.

Это область Момандара Ачинского района. По словам местных жителей, вначале они поприветствовали решение, принятое США более двух лет назад, сбросить мощнейшую бомбу сюда, на место основного укрытия террористов ИГ. Однако, как поясняют жители района, у них не было ни малейшего представления разрушительных последствиях взрыва для их здоровья или сельского хозяйства.

Как рассказывают жители Момандары, MOAB полностью разрушила большинство строений в этом районе, а также затронула и их поселение. Местный житель Наджибулла отмечает, что после того, как на долину обрушилась MOAB, у его сына начались проблемы с кожей.

НАДЖИБУЛЛА, местный житель: Мой собственный сын страдает от кожного зуда. Я возил его к врачу в Джелалабад, тот выписал ему лекарство и теперь сыну лучше. Однако от этого зуда и связанных с ним заболеваний страдают многие жители нашего района.

После посещения места бомбардировок мы отправились в единственную в этом районе областную клинику, чтобы пообщаться с врачами. Однако этот представитель властей отказался подтвердить, связан ли всплеск новых заболеваний со взрывом MOAB.

ГУЛ АГХА ХАМДАРД, общественный попечитель областной клиники: Мы не зарегистрировали никакой вспышки заболеваемости в связи со взрывом MOAB. Знаете, кожный зуд также может быть показателем недостаточной гигиены.

Вот почему мы встретились с этим человеком. Он утверждает, что у его сына также есть кожные проблемы, и начались они после того, как по долине ударила бомба. Адрджан — ещё один пациент, который, помимо беспокойства о собственном кожном зуде, заявляет, что сельскому хозяйству региона также был нанесён серьёзный урон.

АДРДЖАН, местный житель: У многих здесь наблюдается кожный зуд и проблемы с нервной системой. Кроме того, урожай, который мы снимаем на наших сельхозземлях, не так хорош, как раньше.

Вот почему афганское правительство пообещало провести расследование на основании утверждений о том, что MOAB оказала негативное воздействие на население и сельское хозяйство в Ачинском районе.

Репортаж из Момандары в Ачинском районе для Press TV вёл Амин Алеми

Дата выхода в эфир: 25 декабря 2019 года

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.