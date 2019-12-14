Аналитик Forbes: Вашингтону пора «решительно и последовательно» покидать Афганистан

Вывод американских войск из Афганистана не только наконец позволит Вашингтону завершить бессмысленную военную операцию, против которой выступают большинство американцев, но и даст США возможность сэкономить от $210 до $360 млрд в год, считает внештатный обозреватель Forbes и военный эксперт Уильям Хартунг. По мнению аналитика, если Америке удастся найти «решительный и последовательный подход» к организации выхода с афганской территории, США получат целый ряд преимуществ, а Афганистан при этом не пострадает.

Не секрет, что военная операция США в Афганистане не пользуется широкой поддержкой среди американских граждан: согласно последним опросам, больше половины американцев выступают за вывод войск из этой страны, и подавляющее большинство опрошенных — в том числе и военнослужащих, побывавших на афганской земле лично — полагают, что продолжать данную войну нецелесообразно, пишет военный эксперт и внештатный обозреватель Forbes Уильям Хартунг. «Вопрос должен заключаться не в том, выходить ли нам из Афганистана или нет, а в том когда и в какие сроки», — убеждён аналитик.

Необходимость вывести войска с афганской территории становится ещё очевиднее в свете недавних «откровений» американских СМИ о том, что вашингтонские чиновники с самого начала военных действий в Афганистане вводили публику в заблуждение касательно хода операции, напоминает автор. «Повальная коррупция, слишком амбициозная военная стратегия, которая не только не смогла нанести поражение «Талибану»*, но и сделала его сильнее, а также непонимание базовой динамики афганского общества — из-за всех этих факторов США в итоге впутались в операцию, которую достовернее всего описывает слово «трясина»», — комментирует он.

Как излагается в недавно опубликованном американской НКО «Институт поддержки реформирования госрасходов», организовав решительную кампанию по сворачиванию своего военного присутствия в Афганистане Вашингтон мог бы получить стратегические и экономические преимущества, говорится в материале. Согласно докладу, такой шаг позволил бы США сэкономить от $210 до $360 млрд — а это не так уж и мало, учитывая, как сильно стране не хватает ресурсов на «срочные внутренние нужды», которые в течение последнего десятилетия властями в целом игнорировались.

Составители доклада признают, что аргументы, выдвигаемые против вывода войск — включая, например, то обстоятельство, что Афганистан может вновь стать «пристанищем террористов», как это «было до терактов 11 сентября 2001 года» — имеют смысл, однако полагают, что «решительный и последовательный подход к мирным переговорам» позволит добиться ощутимых результатов достаточно быстро, в особенности если в переговорный процесс будут включены заинтересованные региональные игроки, включая Россию, Иран, Индию и Пакистан, пишет Хартунг. Это, в частности, означает, что Вашингтону следует сосредоточиться скорее не на укреплении афганской армии, и на экономических и бюджетных аспектах: учитывая, что 90% афганских вооружённых сил и 50% государственного аппарата в целом зависит от международного финансирования, его придётся либо свернуть, либо поддерживать вне зависимости от того, находятся ли американские войска в Афганистане или нет, рассуждает автор.

Дональд Трамп, который «инстинктивно» стремится к тому, чтобы уйти из Афганистана, прав, но его подход к этому вопросу — «мягко говоря хаотичен», считает Хартунг. Многие из кандидатов в президенты США от Демократической партии уже призывали прекратить «вечные войны» Америки, однако необходима более детальная дискуссия о том, как этого достичь — и чем скорее она начнётся, тем лучше, уверен эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.