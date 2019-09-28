CNN: в Афганистане проходят президентские выборы на фоне угроз «Талибана»

В Афганистане, несмотря на угрозы «Талибана», проходит первый тур президентских выборов. Как передаёт CNN, голосование состоялось после того, как президент США Дональд Трамп отменил намеченные переговоры с талибами по мирному соглашению. Такая ситуация выгодна президенту Афганистана Ашрафу Гани, который может победить простым большинством голосов, отмечает телеканал.

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По всему Афганистану те, кто отправились на избирательные участки, бросают вызов угрозам «Талибана» * и голосуют за будущего президента страны. «Талибан» предупредил гражданское население, чтобы оно не приближалось к избирательным участкам, и это не пустая угроза: при подготовке к выборам были убиты десятки человек. Ник Пейтон Уолш объясняет, почему люди всё равно голосуют.

В том, что состоятся эти выборы, немногие были уверены, а их успех можно измерить количеством погибших, а не явкой избирателей. Ранее в этом месяце большие надежды на мирное соглашение были разбиты Дональдом Трампом, который отменил переговоры с «Талибаном» потоком сообщений в Twitter. Это привело к тому, что Афганистан устремился прямо к президентским выборам. Многие считали, что выборы могли быть отложены, если бы на переговорах о мире был достигнут прогресс. Вместо этого выборы будут ускорены. Эта кампания была затруднена проблемами безопасности и проходила в условиях беспрецедентного насилия.

Однако в такой ситуация может выиграть лишь один человек — президент Ашрафа Гани. Его стесняли прямые переговоры США и «Талибана». Он всегда настаивал на выборах и теперь может получить полную поддержку, что редко случается в современной политике Афганистана.

Это остаётся самой долгой войной Америки без незамедлительного завершения в перспективе. Однако особенно тяжёлыми были страдания афганцев, чьи ежедневные потери наряду с усилением насилия часто не замечаются сторонними наблюдателями.

«Талибан» выступает против выборов и в четверг заявил, что заблокирует все дороги в день выборов, добавив, что «это энный раз, когда проводят фальсифицированный процесс, чтобы ввести в заблуждение людей». Поэтому избирателям приходится опасаться применения насилия, что уже закрыло около четверти избирательных участков, или того, что им отрежут палец, помеченный чернилами при голосовании, как делали на прошлых выборах некоторые представители «Талибана». Проваленные переговоры по миру послужили здесь катализатором для насилия.

Мохаммед Хайдар, студент: На выборах происходит всё больше насилия, потому что «Талибан» хочет напасть на правительство и оказывать на него давление, так чтобы они могли убедить Америку и афганское правительство вернуться.

Такая политическая ситуация, сказал он, показывает, что афганцы не могут принять решение самостоятельно. Получается, что из-за одного-единственного сообщения в Twitter все судьбы изменились. Если Гани наберёт больше 50%, он может избежать второго тура выборов в ноябре. Но даже такая чистая победа не поможет избавиться от жестокости, которая стоит здесь человеческих жизней.

Ник Пейтон Уолш, CNN.