Обозреватель Guardian: война в Афганистане — ошибка в $1 трлн, за которую нужно судить

Война в Афганистане — это не только ошибка ценой $1 трлн, но ещё и фарс, пишет в своей статье для The Guardian Бен Армбрустер, шеф-редактор сайта аналитического центра Quincy Institute.

Американской народ уже довольно давно знает о том, что война в Афганистане — гиблое дело. Согласно данным Pew Research Center, взгляды американцев на этот конфликт стали меняться к худшему с конца 2011 года, а два года назад большинство уже прекрасно понимало, к чему всё идёт.

Вот почему прошло почти не замеченным так называемое афганское досье, опубликованное на этой неделе изданием The Washington Post, в котором подробнейшим образом рассказывается о том, что официальные лица США «умышленно вводили общественность в заблуждение» относительно успехов в этом военном конфликте.

«Если публикация этой статьи заставила людей вконец разувериться в непогрешимости этого ужасного предприятия, то это, возможно, произошло, поскольку некоторые из нас полагали, что наши лидеры, хотя и потерпели фиаско с построением нации за тысячи миль (от США. — ИноТВ), но, по крайней мере, они действовали добросовестно», — отмечает автор.

В то же время после прочтения статьи The Washington Post возникает чувство гнева не только из-за явной глупости американского руководства, которое продолжало вести войну, хотя знало, что не может в ней победить, но и из-за того, что его нежелание взять на себя ответственность за провальную политику привело к огромным человеческим потерям, разрушениям и горю, особенно для тех американских семей, которые с радостью посвятили свою жизнь служению своей стране. Кроме того, этот конфликт унёс жизни бесчисленного количества мирных граждан Афганистана, которых затянуло в бесконечный круговорот войны, хотя они и не имели к этому делу никакого отношения.

Разумеется, «афганское досье» немедленно воскресило в памяти воспоминания о том, как приблизительно полвека назад в распоряжении The New York Times оказались правительственные документы. В них также говорилось о том, что несколько президентов подряд лгали общественности о Вьетнаме — об ещё одной длительной, дорогостоящей и ненужной войне, у которой не было военного решения.

Однако тут есть одно существенное отличие, уверен автор. Война в Афганистане не оказала такого же прямого влияния на повседневную жизнь американцев, как война во Вьетнаме, когда существование срочной службы в армии привело к тому, что всем пришлось столкнуться с этим опосредованным конфликтом в рамках холодной войны.

И вполне возможно, что этот крупный и серьёзный материал от The Washington Post канет в Лету, точно так же, как десятки других историй эпохи Трампа, которые в «нормальные времена» окончились бы отставкой любого другого президента США.

Однако остаётся один серьёзный вопрос: почему такое внушительное количество людей от государственных подрядчиков до военных и чиновников самого высокого уровня посчитали необходимым лгать о том, как развивается война в Афганистане?

«На это есть простой ответ: в Вашингтоне существует давняя традиция, особенно среди внешнеполитического истеблишмента: самокритика, принятие ответственности на себя и признание неудач однозначно неприемлемы. Да, чёрт побери, вы можете иметь судимость за дачу ложных показаний конгрессу по делу о незаконной торговле оружием, а также за сокрытие неимоверных зверств, и тем не менее получить работу в Госдепартаменте. Вы кого-то пытали? Ничего страшного», — иронизирует автор.

И хотя подобная культура невиновности определённо играет во всём этом свою роль, однако более сложный ответ состоит в том, что, как только американская машина войны начинает работать, никакое количество фактов, подрывающих саму её деятельность, не может помешать делу, убеждён автор.

И действительно, к настоящему моменту Соединённые Штаты выделили почти $1 трлн на войну в Афганистане. Однако реальная стоимость этого конфликта исчисляется триллионами, и выгоду получают все: от руководителей оборонной промышленности, лоббистов и избирательных фондов американских политиков до чиновников афганского правительства, фермеров, выращивающих мак, и разнообразных посредников.

Более того, сплав из военно-промышленного комплекса и конгресса США в большинстве своём оказался защищён от ответственности перед общественностью. Весь бюджет Пентагона действует подобным образом: беспрецедентные суммы выделяются из бюджета на бесполезные цели, в результате сотни миллиардов долларов тратятся впустую или пропадают из-за мошенничества и злоупотреблений.

Конгресс тем не менее продолжает ежегодно выделять всё больше и больше денег Министерству обороны, не требуя при этом отчёта о том, как расходуются эти средства.

На самом деле война в Афганистане — это мелочёвка по сравнению во всем остальным, считает автор.

Напрашивается следующий вывод: «афганское досье» ясно показывает, что многие люди были убиты, ранены и подвергались многочисленным психическим травмам и финансовым трудностям только потому, что группа людей, в основном мужчин, в Вашингтоне не хочет публично признать то, что они уже давно знают.

«Если мы не начнём привлекать этих людей к ответственности — и речь идёт не только об Афганистане, — внешнеполитический истеблишмент Вашингтона продолжит действовать безнаказанно, а это означает, что, скорее всего, через 50 лет появится очередное «досье», которое сообщит ещё раз о том, что мы не смогли извлечь очевидные уроки из прошлого», — подытоживает свою статью обозреватель The Guardian Бен Армбрустер.