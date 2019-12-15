Guardian: «Мы не ведали, что творим» — «афганское досье» показало «бессвязность» стратегии США в Афганистане

«Афганское досье» — опубликованные американской прессой интервью с ключевыми официальными лицами, отвечавшими за организацию военной кампании США в Афганистане — мировые СМИ поспешили назвать подтверждением того, что Вашингтон долгие годы лгал публике о положении дел в этой стране, пишет The Guardian. Вместе с тем, по мнению обозревателя газеты, документы скорее подтверждают, что американские власти сами плохо понимали, что делают — и с самого начала операции не имели внятной стратегии.

Опубликованное американским изданием The Washington Post по итогам трёх лет судебных тяжб «афганское досье» — собрание документов Бюро специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), состоящее из более 600 конфиденциальных интервью с ключевыми для операции Вашингтона в этой стране фигурами — уже сравнили по значению со знаменитыми «документами Пентагона», «тайной историей Вьетнамской войны» за авторством минобороны США, которая «утекла» в прессу в 1971 году, пишет The Guardian. Как и тот архив засекреченных документов, нынешняя «устная история» афганского конфликта, рассказанная его участниками, рисует картину «войны, испятнанной неудачами», резко контрастирующую с «подтасованными цифрами и слишком оптимистичными оценками», подававшимися чиновниками публике в США и Великобритании, подчёркивает обозреватель британского издания.

Между тем, хотя СМИ в своих сообщениях о публикации «афганского досье» сконцентрировались именно на этом аспекте, сотни вошедших в этот архив интервью с высокопоставленными генералами, афганскими губернаторами, послами, чиновниками, отвечавшими за гуманитарную помощь, и различными советниками также раскрывают и другую историю — историю о том, как «американские президенты один за другим — и Буш, и Обама, и Дональд Трамп — отвергали на публике идеи о формировании государственности для Афганистана, но при этом создавали жестокое, коррумпированное и негодное государство, непрочное существование которого поддерживали лишь американские штыки», считает автор статьи. «Афганское досье» подробно рассказывает о том, как США и их союзники — как и до них Советский Союз — «из-за сочетания гордыни и невежества», а также в связи с тем, что американские власти — как при Обаме, так и при Буше — больше заботились о внутренней политике, чем о последствиях их решений для Афганистана, в итоге пришли к провалу, говорится в материале.

«Через интервью, которые порой производят впечатление пространных обвинительных речей, красной лентой проходит желание многих участников отыскать некий первородный грех, ставший причиной неудач в Афганистане — а может, даже и найти какое-то оправдание за конфликт, который обошёлся в $1 трлн и за почти двадцать лет стоил жизни десяткам тысяч людей, — пишет обозреватель The Guardian. — В интервью упоминали обо всём, начиная с недостатков недавно переписанной доктрины противоповстанческой борьбы вооружённых сил США, которую один из интервьюируемых охарактеризовал как изначально «колониальную», до толерантного отношения к повальной коррупции и разгулу полевых командиров, который называли причиной возвращения «Талибана»*; впрочем, для многих из тех, кто говорил с SIGAR, ключевым моментом было отсутствие какой-либо связности в стратегии Вашингтона в Афганистане с самого начала операции».

По словам бывшего координатора политики по Афганистану в правительстве США Ричарда Хааса, в администрации президента Джорджа Буша — младшего почти сразу после вытеснения талибов с афганской территории в 2001 году «почти пропал энтузиазм» к стране. «Впечатление у всех было такое, что в это дело можно вложить очень много, но вернуть при этом много не получится. Цинизмом я бы это не назвал, но я бы сказал, что это был некий пессимизм относительно баланса между инвестициями и дивидендами в Афганистане», — цитирует чиновника The Guardian.

Впрочем, другие интервьюируемые в поисках изначальной ошибки двигаются ещё дальше назад — к решению американских властей после терактов 11 сентября «смешать в одну кучу» «Талибан» и «Аль-Каиду»** Усамы бен Ладена. Об этом, в частности, говорил Джеффри Эггерс — бывший военнослужащий тактического подразделения Сил специальных операций ВМС США (SEAL) и экс-сотрудник американского Совета по национальной безопасности при Буше-младшем. «Если нас атаковала «Аль-Каида», отчего мы назначили врагом талибов? Зачем нам нужно было победить «Талибан»? Почему мы решили, что нам было необходимо построить гипер-эффективное государство, чтобы не допустить возвращение талибов?», — вопрошал он в своём интервью.

В свою очередь, по мнению бывшего заместителя Госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ричарда Баучера, операция США изначально основывалась на «недостижимом» из-за противоречий в определении задач. «Если мы считаем, что наша стратегия выхода из конфликта — это либо победить талибов (что в связи с местной, региональной и надрегиональной спецификой невозможно), либо создать в Афганистане правительство, способное при помощи американских инструментов и методов обеспечить своему народу достойное управление, то у нас этой стратегии выхода и нет, потому что обе этих цели недостижимы», — говорил в интервью SIGAR Баучер. «Мы не ведали, что творим», — подытоживал он.

Отсутствие у Вашингтона какой-либо общей концепции с самого начала операции в Афганистане, из-за которого США и их союзники после вторжения в Ирак в 2003 году перестали поспевать за развитием событий на афганской территории, только усугубилось позже из-за решений, «запоздало» принятых в середине прошлого десятилетия в ответ на возвращение «Талибана», констатирует обозреватель The Guardian. Как заявил в своём интервью SIGAR британский генерал Дэвид Ричардс, командовавший силами НАТО в Афганистане в 2006-2007 гг. и ставший одним из немногих британцев, названных в «афганском досье» по имени, у союзников «не было никакой связной стратегии на долгосрочную перспективу». «Каждой стране была выделена территория, для контролирования которой у неё просто не хватало сил и средств — а ведь когда для защиты того, что необходимо защитить, не хватает сил, стабилизации не добиться», — говорил Ричардс. «Из отдельных лиц обвинить некого, — «мрачно» добавлял он. — Всех подвела сама система».

К «афганскому досье» может быть лишь одна серьёзная претензия — оно передаёт точку зрения «отдельных осведомлённых лиц, которые были на том или ином этапе заинтересованы в успешном окончании войны, но зачастую не могли выйти за рамки тех порой малопонятных разногласий, в которые они были втянуты», говорится в материале The Guardian. По мнению специализирующегося на Афганистане исследователя из Чикагского университета Остина Райта, многие СМИ, которые, освещая публикацию досье, сразу же «ухватились» за заявления главы SIGAR Джона Сопко о том, что правительство по поводу Афганистана регулярно вводило публику в заблуждение, упустили из виду то обстоятельство, что многие официальные лица также сами делали ошибочные выводы из собственных данных о намерениях и потенциале «Талибана» во время ключевых этапов операции, поскольку страстно желали «разглядеть признаки скорой победы».

В качестве примера Райт указывает на исследования, проведённые вооружёнными силами США и НАТО, свидетельствовавшие о том, что «Талибан» в ключевые моменты конфликта — в том числе и после своего первого поражения, — просто отводил свои силы, дабы либо перегруппироваться, либо создать у союзников «ложное ощущение движения вперёд». «Талибы хорошие и терпеливые стратеги. А ещё они отлично умеют манипулировать информацией о случаях наблюдения собственных бойцов на фронте, дабы максимально увеличивать политическую выгоду», — рассказывал Райт в интервью The Guardian. «В такие моменты — так, например, было во время передачи инициативы афганским силам при Обаме, — можно наблюдать значительно ослабление столкновений на больших территориях, где присутствуют иностранные войска, — продолжал Райт. — Однако, по данным всё тех же исследований, талибы всё же там присутствуют — они не обязательно вступают в бой, но и не уходят. Ну а затем там, где американские войска реально, физически уходят, можно наблюдать обострение насилия. Из этого можно сделать вывод о том, что они просто выжидают вплоть до того момента, когда цена за возвращение войск будет слишком высокой».

Ощущение того, что давно назрела необходимость переоценки конфликта, сложилось не только у тех, кто давал интервью SIGAR, но и у многих других чиновников, занимавших высокопоставленные позиции во время афганской операции союзников. «Помню, бегал я по Гильменду и думал, что мы это сдюжим — что бы под этим ни подразумевалось, — заявил в беседе с корреспондентом The Guardian бывший британский дипломат, работавший в регионе. — Но теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что это не реалистичный подход, ведь мы в Гильменде просто писали в песок, а надо смотреть на вещи более комплексно. Сейчас понимаешь, что Карзай (бывший президент Афганистана. — ИноТВ) разочаровался в Западе ещё когда Буш вошёл в Ирак. Ну а к тому моменту, когда люди поняли, что талибы возвращаются, было уже слишком поздно».

Как отмечается в материале The Guardian, беседовавший с газетой британский дипломат по сути дал заочный ответ на мысли, которые в своём интервью SIGAR выразил бывший командующий силами США и НАТО в Афганистане, генерал Дэн Макнил; тот жаловался, что ещё до первой командировки на афганскую землю в 2002 году не мог ни от кого добиться разъяснений о том, что же «значит победить» в этой войне.

«Если нельзя объяснить, что значит «победа», как тогда понять, что война проиграна. Ясно только то, что мы ещё долго будем вкладывать в страну скромные ресурсы для подготовки военнослужащих, а также чтобы не допустить повторного превращения Афганистана в серьёзную проблему. Можно заявлять, что вот так не даёшь очень нехорошим парням использовать Афганистан в качестве плацдарма, но у этих парней вообще-то хватает и других вариантов. Значит ли это, что мы с точки зрения выполнения задач проиграли? — говорил генерал. — Наверное, да. Уж точно можно сказать, что нам разбили нос».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.