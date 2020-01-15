Американский полковник: США пора уйти из Афганистана, чтобы покончить с «героиновой машиной»
Сегодня с нами Дуглас Макгрегор, полковник Сухопутных войск США в отставке, автор книги «Фактор победы». Это такая печальная тема, Даг, что нам не хочется её поднимать, но молчать об этом нельзя. В Афганистане убили ещё двух американских солдат. Что говорит Пентагон о том, почему это продолжается?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник Сухопутных войск США в отставке: Кажется, они прибегают всё к тем же шаблонным объяснениям, которыми они оправдывали это в прошлом. Мол, мы не можем уйти, пока созданное при нашей поддержке правительство не окажется в выгодном положении. А вы уже отмечали, что это правительство безнадёжно коррумпированное. И весьма вероятно, что оно развалится почти сразу же после нашего ухода. И мы должны и дальше поддерживать тамошнюю полицию и армию, которая разочаровывает не меньше.
Такие причины они называют. На самом же деле, нет никакой разницы, когда мы уйдём. Всё равно всё развалится. Хорошая новость в том, что, выйдя оттуда, мы по крайней мере перестанем субсидировать коррупцию, перестанем субсидировать Афганистан — всемирную машину по производству героина, которой он стал при нас.
Это череда таких угнетающих новостей из Афганистана, такое оскорбление памяти тысяч погибших там американцев… Напрашивается вопрос: почему это игнорируют? Не помню, когда в последний раз мне доводилось видеть новостную передачу или газету, в которой главное место уделялось бы вопросу о том, что мы там делаем и сколько ещё нам там оставаться. Почему СМИ нашей страны это игнорируют?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, по ряду причин. Во-первых, «подотчётность» — грязное слово, пресса никогда его не использует. Уверен, что генералы, упоминаемые в «афганском досье», постоянно лгавшие о том, что было и чего не было в Афганистане, очень заинтересованы в избегании любой подотчётности.
Разработчики политического курса, политики вроде Джо Байдена и других, чьи имена вы только что называли, — все они хотят избежать какого-либо обсуждения, в котором бы всплыла их причастность ко всему этому.
И никто не хочет разбираться, куда пошли деньги и как в результате многие здесь разбогатели. Не только подрядчики, но и люди со связями в системе — в системе отмывания денег, не только в Афганистане, но и по всему миру, посредством контрактов, которые якобы должны помочь нашим вооружённым силам. Есть много причин всеобщего нежелания говорить об этом.
Как вы думаете, есть хоть какой-то шанс, что в ближайшем году кто-то примет решительные меры, чтобы положить этому конец?
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Есть один человек, только один человек, который может принять решительные меры и положить этому конец. Зовут его Дональд Трамп. Он давно обещал это сделать, но пока не сделал, чем разочаровал многих из нас. Он может завтра же взять и вывести наши войска. Но ему надо выслать из Овального кабинета всех, кто продолжает твердить ему: «Если вы это сделаете и произойдёт что-то плохое, в этом обвинят вас, господин президент, и это может вам навредить».
Да.
ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Он должен сказать: «Мне наплевать. Это неправильно. Что я скажу семьям этих людей, только что погибших от рук убийц в Афганистане совершенно напрасно, без всякой стратегической цели, без всякой выполнимой политической или военной задачи? Я заявляю вам сейчас, что хочу вывести наши войска!» Для этого мы за него и голосовали. Ему надо это сделать.
Вы совершенно правы. Думаю, он хочет это сделать. Будем надеяться, что он так и поступит.
Дата выхода в эфир 13 января 2020 года.
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