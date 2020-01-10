«Сидеть в пустыне и защищаться от ракет»: отставной подполковник раскритиковал миссию войск США в Ираке и Сирии

У военнослужащих США в Сирии и Ираке нет никакой миссии, связанной с обеспечением безопасности этих стран; всё, что они делают, это отражают ракетные удары, заявил в интервью Fox News подполковник Армии США в отставке Дэниэл Дэвис. По его словам, Америке необходимо вывести войска, однако вашингтонская элита слепо противится этому разумному решению.

Вчера вечером в нашей программе конгрессмен и кандидат в президенты Тулси Габбард призвала навсегда вывести войска США из Ирака. Вот как это было.



ТУЛСИ ГАББАРД, конгрессмен США: Вывод наших войск из Ирака и Сирии крайне необходим, потому что чем дольше они там находятся, тем выше вероятность, что они окажутся под угрозой и что в итоге мы получим бесконечную череду зеркальных ответов, завязнем в этой войне, а люди будут гадать, зачем всё это нужно.



Именно!



Сегодня с нами Дэниэл Дэвис — подполковник Сухопутных войск США в отставке. Господин Дэвис, большое спасибо, что нашли для нас время.



ДЭНИЭЛ ДЭВИС, подполковник Сухопутных войск США в отставке: Спасибо, что пригласили!



Войны с Ираном удаётся избежать, по крайней мере, пока. Не время ли переосмыслить наше присутствие в Ираке?



ДЭНИЭЛ ДЭВИС: Нам, определённо, крупно повезло, потому что очень многое могло пойти наперекосяк, и я очень рад, что этого не произошло. Но, по-моему, здесь вообще нечего осмыслять: я считаю, факты говорят сами за себя, на протяжении месяцев необходимость вывода наших войск из Афганистана… простите, из Ирака и Сирии была совершенно очевидна.



Да.



ДЭНИЭЛ ДЭВИС: И всё это, на самом деле, началось… Причины здесь яснее некуда. 27 декабря американский военный подрядчик и другие военные погибли или получили ранения в результате ракетного удара. Это и вылилось в нападение на посольство, а потом была эта проблема с Сулеймани. Итак, всё это произошло из-за продолжавшихся ракетных ударов по американским базам.



В Ираке и Сирии мы не выполняем никакой военной миссии, имеющей хоть какое-то отношение к безопасности этих стран. Всё, что сейчас делают эти военные, это сидят в пустыне, защищая себя самих. По сути, они ждут, не нападёт ли на них кто. Такое применение наших войск недопустимо. Нам, определённо, надо их выводить.



Зачем нашему руководству так поступать с нашими военнослужащими? Оставлять их посреди враждебных стран… Как вы говорите, вся их миссия заключается в самозащите от ракетных атак, которые они не в силах предсказать. Зачем это нашему руководству?



ДЭНИЭЛ ДЭВИС: Знаете, наверное, это такое стадное мышление… Мышление вашингтонского истеблишмента — рефлекторно противиться выводу войск откуда бы то ни было. Будь то Ирак, Афганистан, Сирия, Йемен и далее по списку. Из Африки… Откуда угодно.



Все разговоры… Они всегда говорят о том, как это приведёт к цепной реакции. Но это ерунда, скажу вам прямо. Потому что я был там, я участвовал в подобных военных действиях, я побывал во многих частях мира и могу сказать вам, что они ничего этого не предотвращают. Предотвращаем мы по-другому. А тут мы только создаём риски для наших военных. Нам действительно нужно их выводить.



Да. Поразительно, что люди, проведшие большу́ю часть своей жизни на поле боя, на этих базах, зачастую приходят к тем же выводам, что и вы. А у сотрудников вашингтонских аналитических центров, конечно же, другое мнение.



Дата выхода в эфир 09 января 2020 года.