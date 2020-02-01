NYT: простора манёвра в Афганистане у США всё меньше, и недавние атаки талибов это подтверждают

В конце 2019 года «Талибан» провёл рекордное количество атак в Афганистане, которые во многом стали ответом на активизацию американских бомбёжек в стране, пишет The New York Times со ссылкой на данные нового доклада генинспектора США по восстановлению этого государства. Как отмечает газета, учитывая, что талибы осуществили более 8 тыс. нападений за год, это говорит о том, что, несмотря на бомбёжки боевики, как и десять лет назад, по-прежнему способны вести активные боевые действия.

За последние месяцы 2019 года «Талибан»* и прочие группировки провели рекордное количество нападений в Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные нового доклада специального генерального инспектора США по восстановлению этой страны. При этом рост числа подобных инцидентов совпал по времени с заявлениями Дональда Трампа о том, что США «бьют врага куда сильнее, чем когда бы то ни было за последние десять лет».

Увеличение количества нападений чётко указывает на противоречия между разговорами о подавлении «Талибана» и реалиями на местах: несмотря на бомбёжки и американо-афганские наземные операции, талибы по-прежнему сохраняют потенциал для нанесения ударов, не уступающих по чувствительности тем, которые были десять лет назад.

«Общее количество атак противника, а также их эффективная часть за четвёртый квартал 2019 года превысило показатели за тот же период в любой год с момент начала ведения соответсвующей статистики в 2010 году», — говориться в докладе. Если верить документу, то в последний квартал года «Талибан» и прочие вооружённые группировки осуществили 8204 атаки, причём в 37% случаев они приводили к жертвам.

Эти цифры — один из немногих оставшихся доступных широкой публике барометров успехов США в Афганистане, учитывая, что американские военные перестали публиковать или же засекретили данные о количестве жертв среди афганцев и процентах округов под контролем правительства.

При этом, судя по всему, с ростом числа американских авиаударов увеличилось и количество нападений со стороны талибов. В 2019 году ВВС США применили 7423 бомбы и реактивных снаряда, что является рекордным показателем за всё время с 2006 года, когда эти цифры начали учитываться. Только в сентябре американские военные использовали 948 единицы боеприпасов.

В 2019 году американское военное командование в Афганистане сконцентрировалось на задаче по нанесению «Талибану» максимальных потерь с тем, чтобы руководство группировки было максимально заинтересовано в мирных переговорах. Разнообразные наступательные операции также были нужны для того, чтобы снизить потери среди афганцев и удержать территорию под контролем правительства.

При этом в сентябре после взрыва автомобиля в Кабуле, в результате которого погиб один американский солдат и ещё 11 человек, Трамп прервал переговоры, которые вот-вот должны были привести к сделке, в рамках которой «Талибан» и афганское правительство начали бы прямые переговоры.

США и «Талибан» вернулись к диалогу к декабре. Стороны, по словам американских чиновников, вновь приблизились к заключению сделки, однако переговоры застопорились на вопросе о снижении градуса насилия — одном из пунктов, призванным продвинуть процесс мирного урегулирования. Афганское правительство хочет установить перемирие на месяц, и «Талибан» приостановил некоторые из своих атак — правда только в городах и на главных дорогах.

Один чиновник Министерства обороны США объяснил рост количества атак «Талибана» тем, что повстанцы начали проводить более частые атаки, в которых, однако, участвует меньше боевиков, чем раньше — что является косвенным последствием авиаударов США.

Несмотря на это рост количества военных операций США, афганского правительства и «Талибана» привёл к новым жертвам: в 2019 году, согласно данным ООН, в этой стране погибло более 8 тыс. гражданских лиц. При этом с 2014 года было убито более 50 тыс. военнослужащих афганских сил безопасности, в то время как «Талибан» контролирует больше территории, чем в начале войны.

В конечном счёте, талибы стремятся к полному выводу американских войск с территории страны, в то время как США хотят, чтобы «Талибан» и афганцы провели переговоры о распределении власти в правительстве, напоминает газета.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.