Обозреватель Newsweek: ради альянса с США Европе пора отказаться от мечтаний и лозунгов

Ключевые европейские союзники всё больше отдаляются от Вашингтона, жалуясь на его поведение и пытаясь действовать самостоятельно, пишет обозреватель Newsweek Ариэль Коэн. По словам аналитика, лидерам ЕС необходимо теснее сотрудничать с США, если они хотят защитить континент и его границы.

В своей статье для Newsweek старший научный сотрудник «Атлантического совета»* Ариэль Коэн рассказывает о своём участии в недавней Мюнхенской конференции. По словам аналитика, главной темой мероприятия стало «беззападье», то есть мир без Запада, и выступления ключевых участников лишь подчёркивали «всевозрастающие противоречия» между Вашингтоном и его европейскими союзниками.

Так, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поставил США на один уровень с Россией и Китаем. Он обвинил американские власти в том, что они отрицают само понятие международного сообщества, и выразил настроения многих немцев, сказав, что Дональд Трамп «гораздо опаснее для мира», чем Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Французский президент Эммануэль Макрон вновь поднял уже знакомую тему о том, что европейская безопасность должна стать независимой от США, не нанеся вред НАТО. Но всё это — всего лишь «безуспешные попытки залакировать действительность», считает публицист.

После ухода Британии в ЕС останется только одна ядерная держава — Франция. И грандиозные мечты Макрона о ЕС, возглавляемом Парижем и оплачиваемом Берлином, принимаются другими европейскими лидерами без энтузиазма. Европейцы многократно говорили о необходимости создать собственную военную структуру, и каждый раз им не удавалось воплотить её в жизнь, обращает внимание Коэн.

Кроме того, на его взгляд, углубляется раскол внутри самой Европы. У центральной и восточной части континента беспокойство вызывает Россия, в то время как средиземноморские страны больше опасаются очередного наплыва мигрантов, «ворота которым в 2015 году открыла фрау Меркель».

Сегодня напряжённость между Москвой и Анкарой в Сирии и наступление правительственных войск в Идлибе превратили 900 тыс. человек в потенциальных беженцев. При этом Европа лишь «пассивно наблюдала за беспорядочными российскими бомбардировками» в регионе, утверждает автор статьи.

По его мнению, в Ливии, где сошлись интересы многих международных игроков, Европа вновь продемонстрировала свою «бесполезность и беззубость». Она не смогла ни сдержать потоки беженцев, ни способствовать решению конфликта.

Между тем ключевые европейские союзники Америки продолжают ставить собственные интересы выше трансатлантических обязательств. Ярким примером тому служит Германия. Она предпочитает покупать российский газ в обход Украины, чем укрепляет влияние Кремля.

Хотя Берлин здраво рассуждает о НАТО и европейской безопасности, его Вооружённые силы и военная инфраструктура «находятся в удручающе неадекватном состоянии, чтобы сдержать потенциальное российское бесчинство» в Белоруссии, на Украине и даже в Прибалтике.

Германия и Франция отказываются покупать самый современный американский малозаметный истребитель F-35, предпочитая разрабатывать собственный самолёт. Правда, его массовое производство начнётся не ранее 2040 года, когда он, весьма вероятно, уже устареет, полагает Коэн.

В то же время многие европейские столицы, включая Лондон, игнорируют опасения США относительно китайской компании Huawei. При этом Поднебесная играет ведущую роль в экономической и кибернетической безопасности континента. Более того, она «экспортирует свою высокотехнологичную модель контроля над населением по всему миру, бросая вызов западной демократической парадигме и не встречая никакого сопротивления со стороны Европы», рассуждает аналитик.

Между тем американская армия участвует в беспрецедентных учениях Defender Europe 20, которые предусматривают быструю переброску полностью механизированных дивизий через Атлантику, высадку в портах Германии и транспортировку на восток. Хотя восточные европейцы рады этой демонстрации поддержки, немцы жалуются на то, что им придётся наблюдать за движением американских танков на своих улицах.

«Несмотря на это нытьё, Вашингтон серьёзно относится к безопасности Европы — пока. Но в ближайшие годы и десятилетия Соединённые Штаты сделают акцент на своих оборонительных приоритетах в Азии. Именно в этом направлении будут предприниматься реальные шаги», — уверен Коэн.

Индо-тихоокеанский театр намного больше атлантического, к которому многие привыкли со времён холодной войны. Благодаря промышленно-экономическому могуществу Китая и большему расстоянию до региона любой будущий конфликт потребует больше материальных ресурсов и персонала.

«Будем надеяться, что у Европы и США останутся схожие ценности и оборонные цели. Нашим европейским союзникам пора перейти от лозунгов и мечтаний к тесному сотрудничеству с США для защиты континента и его границ, направляя свою волю, людские ресурсы, финансы, исследования и разработки, а также промышленный потенциал на совместную оборону», — заключает Ариэль Коэн.

* «Атлантический совет» (Atlantic council of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.