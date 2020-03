Independent: «а ведь мы должны быть страной первого мира» — врач из Нью-Йорка рассказала об отчаянном положении на фоне пандемии

Американский доктор Колин Смит опубликовала запись жутких условий работы в нью-йоркской больнице и рассказала о нехватке спецоборудования и мест, а также лавинообразном распространении пандемии, пишет The Independent. По её словам, особенно тревожной тенденцией стал наплыв относительно молодых пациентов в возрасте от 30 до 50 лет, которые не страдают вредными привычками и не имеют значительных сопутствующих патологий.

На фоне борьбы Нью-Йорка с ростом количества случае COVID-19, американский доктор Коллин Смит опубликовала видеозапись, на которой видно, в каких жутких условиях работает её больница в Куинсе. При этом она предупредила об увеличении масштабов эпидемии и дефиците критически важного медицинского оборудования, пишет The Independent.



Смит работает в больнице Элмхарст, в которой за один день в результате заражения коронавирусом умерло 13 человек. Больница начала перераспределять пациентов с прочими болезнями по другим медучреждениям, чтобы высвободить место для огромного количества людей, которым нужна срочная помощь.



На кадрах, которыми Смит поделилась с The New York Times, она идёт через забитую реанимацию. «У всех пациентов, которых вы видите, Covid. Кажется, что уже слишком поздно. Мы знали, что нас ждёт», — говорит она.



«Сейчас всё, я бы сказала, катится по наклонной. Нам пришлось заказать грузовик-рефрижератор для хранения мёртвых пациентов. Мы сейчас пытаемся получить дополнительные аппараты ИВЛ или даже СИПАП. Если у нас будет СИПАП, то можно будет освободить ИВЛ для тех больных, которые в них нуждаются», — добавила она.



При этом Нью-Йорку никак не удаётся преодолеть серьёзный и постоянно растущий дефицит аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По словам губернатора Эндрю Куомо, штату дополнительно нужны десятки тысяч этих устройств — однако Дональд Трамп считает, что это чересчур.



Но нью-йоркские больницы столкнулись не только с проблемами лечения пациентов, но и с проблемой защиты самих медработников. 24 марта после работы с заражёнными коронавирусом пациентами в медкомплексе Маунт-Синай умерла 48-летняя медсестра Киос Джордан Келли. При этом в интернете появились фотографии, на которых персонал больницы пользуется не обеспечивающим должной защиты оборудованием и иногда даже мусорными пакетами.



Видео доктора Смит показывает как масштабы происходящего, так и тревожные темпы наступления эпидемии. Более того, по словам доктора, в больницы начинают попадать не только пожилые люди, но и другие возрастные группы.



«Многие из тех молодых людей, которые заболевают, не курят. Они здоровы, у них нет сопутствующих патологий. Это просто обычные молодые люди в возрасте от 30 до 50 лет, которые, как кажется, не должны так серьёзно заболевать», — отмечает Смит.



Прогнозы доктора вряд ли можно назвать утешительными или обнадёживающими.



«У меня нет нужной поддержки и даже материалов, которые мне нужны физически, чтобы лечить пациентов. И это Америка. А ведь предполагается, что мы должны быть страной первого мира», — посетовала она.



«Мне плевать, будут ли у меня проблемы из-за общения с прессой. Я хочу, чтобы люди понимали, насколько всё плохо; люди умирают, у нас нет необходимых инструментов в реаниматологии и в больнице, чтобы о них позаботиться, — в этот момент Смит заплакала. — И это очень тяжело».