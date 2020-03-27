Forbes: лучше, чем на Рождество — онлайн-продажи вина бьют все рекорды на фоне карантина

Повсеместный карантин, вызванный пандемией коронавируса, стал манной небесной для винных магазинов и приложений в интернете, пишет Forbes. Как отмечает журнал, сидящие на карантине любители вина в массовом порядке запасаются любимыми напитками, что привело к тому, что уровень продаж виноделен и ритейлеров в среднем вырос в несколько раз.

Закрытие баров, ресторанов и дегустационных сессий привело к тому, что фанаты вина оказались заперты в четырёх стенах. Однако винодельни и винные магазины в интернете отмечают значительный рост онлайн-продаж: потребители запасаются своими любимыми напитками, пишет Forbes.

«В целом у индустрии намечается месяц лучше, чем на Рождество», — поражается президент Beau Joie Champagne Джон Дейтельбаум.

Клуб Winc, который занимается прямыми поставками вина, отчитался о беспрецедентном росте в числе новых подписчиков, который составил 578%. То же самое касается и продаж, которые взлетели на 49,6%.

С момента начала распространения пандемии в Северной Америке, Winc зарегистрировал более 20 тыс. новых членов. В среднем к клубу присоединяется 2102 человека в день по сравнению с 207 годом ранее.

При этом приложение Vivino также сообщает о росте продаж. Пятница, 13 марта, оказалась самым прибыльным днём, с которым по количеству продаж может тягаться лишь «чёрная пятница» в прошлом году. Данное приложение предоставляет рейтинг вин, однако позволяет клиентам также делать заказы в сотнях крупных и малых винных магазинов.

21 марта Vivino отметило рост валовой прибыли в 162% на территории США. Что же касается Италии, то там цифры оказались ещё выше — 282%. Та же тенденция распространяется и на других торговцев винными напитками.

«Люди оказались в необычных обстоятельствах, — объяснил основатель Vivino Хайни Захариассен. — Просто отлично, что у нас есть возможность торговать онлайн. Если бы не это, многие предприятия вроде винных магазинов и виноделен оказались бы в гораздо более сложном положении».

Ему вторит и сооснователь Winc Брайн Смит: «Работа на удалёнке и социальное дистанцирование увеличивают потребление на дому и стимулируют электронные продажи вина. До сих пор эта категория обычно уступала другим сферам».

Что же касается более мелких фирм вроде Gold Medal, то удача улыбнулась и им. В этом клубе, который специализируется на мелких партиях калифорнийских вин, показатели продаж взмыли до небес. «Мы наблюдаем ошеломляющий рост доходов на сумму 517 800 долларов за последние 28 дней по сравнению с таким же предыдущим периодом, — сообщил владелец фирмы Дэвид Честерфилд. — Это рост более чем на 200 процентов».

Совладелец Reeve Wines Келли Дорранс активно пыталась перевести семейное предприятие в онлайн-плоскость. Её успехи увенчались успехом. «Это была лучшая неделя Reeve в плане продаж за всё время, они просто спасли жизнь. Благодаря интернет- и телефонным продажам, мы можем по-прежнему платить зарплату трём сотрудникам», — отметила она.