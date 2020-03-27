Forbes: лучше, чем на Рождество — онлайн-продажи вина бьют все рекорды на фоне карантина
Закрытие баров, ресторанов и дегустационных сессий привело к тому, что фанаты вина оказались заперты в четырёх стенах. Однако винодельни и винные магазины в интернете отмечают значительный рост онлайн-продаж: потребители запасаются своими любимыми напитками, пишет Forbes.
«В целом у индустрии намечается месяц лучше, чем на Рождество», — поражается президент Beau Joie Champagne Джон Дейтельбаум.
Клуб Winc, который занимается прямыми поставками вина, отчитался о беспрецедентном росте в числе новых подписчиков, который составил 578%. То же самое касается и продаж, которые взлетели на 49,6%.
С момента начала распространения пандемии в Северной Америке, Winc зарегистрировал более 20 тыс. новых членов. В среднем к клубу присоединяется 2102 человека в день по сравнению с 207 годом ранее.
При этом приложение Vivino также сообщает о росте продаж. Пятница, 13 марта, оказалась самым прибыльным днём, с которым по количеству продаж может тягаться лишь «чёрная пятница» в прошлом году. Данное приложение предоставляет рейтинг вин, однако позволяет клиентам также делать заказы в сотнях крупных и малых винных магазинов.
21 марта Vivino отметило рост валовой прибыли в 162% на территории США. Что же касается Италии, то там цифры оказались ещё выше — 282%. Та же тенденция распространяется и на других торговцев винными напитками.
«Люди оказались в необычных обстоятельствах, — объяснил основатель Vivino Хайни Захариассен. — Просто отлично, что у нас есть возможность торговать онлайн. Если бы не это, многие предприятия вроде винных магазинов и виноделен оказались бы в гораздо более сложном положении».
Ему вторит и сооснователь Winc Брайн Смит: «Работа на удалёнке и социальное дистанцирование увеличивают потребление на дому и стимулируют электронные продажи вина. До сих пор эта категория обычно уступала другим сферам».
Что же касается более мелких фирм вроде Gold Medal, то удача улыбнулась и им. В этом клубе, который специализируется на мелких партиях калифорнийских вин, показатели продаж взмыли до небес. «Мы наблюдаем ошеломляющий рост доходов на сумму 517 800 долларов за последние 28 дней по сравнению с таким же предыдущим периодом, — сообщил владелец фирмы Дэвид Честерфилд. — Это рост более чем на 200 процентов».
Совладелец Reeve Wines Келли Дорранс активно пыталась перевести семейное предприятие в онлайн-плоскость. Её успехи увенчались успехом. «Это была лучшая неделя Reeve в плане продаж за всё время, они просто спасли жизнь. Благодаря интернет- и телефонным продажам, мы можем по-прежнему платить зарплату трём сотрудникам», — отметила она.
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