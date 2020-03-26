Al Jazeera: российских сталеваров перестанут проверять на алкоголь на время карантина

Крупнейшие российские сталелитейные заводы приняли решение на время отменить тестирование сотрудников на содержание алкоголя в крови либо заменить его выборочными альтернативными проверками. Такие меры вводятся на период карантина, чтобы исключить вероятность случайного заражения сталеваров коронавирусом в процессе тестирования, сообщает Al Jazeera English.
Некоторые крупнейшие российские производители стали приостановили проведение обязательного тестирования на алкоголь перед началом рабочей смены, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции. На многих российских предприятиях тяжёлой промышленности существует практика проверять сотрудников на содержание алкоголя в крови, прежде чем допускать их к работе, в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности на рабочем месте, сообщает Al Jazeera English.
Такие правила действуют и на сталелитейных заводах, где рабочие отвечают за тяжёлую и опасную технику и сложные технологические процессы, поясняется в статье. Но теперь на первое место в плане безопасности выходит профилактика и борьба с распространением коронавируса. Поскольку вирус может на протяжении определённого времени сохранять жизнеспособность на поверхностях и передаваться через предметы, к которым прикасались многие люди, некоторые предприятия решили на время приостановить использование алкотестеров — специальных устройств, куда человек должен подышать для проведения анализа на содержание алкоголя за считанные секунды.
Как объявила компания «Северсталь», она полностью приостановила подобное тестирование на своих предприятиях, заменив его «альтернативными процедурами с меньшим риском распространения инфекции». По словам представителей компании, эти альтернативные процедуры будут включать выборочные проверки персонала, сообщает Al Jazeera English.
Новолипецкий металлургический комбинат, крупнейший производитель стали в России, предпринял аналогичные меры. Как объявила администрация завода, сотрудникам и субподрядчикам больше не требуются проверки на алкотестере, однако охранники «будут контролировать ситуацию визуально». А представители металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ также заявили, что тестирование рабочих на алкоголь не будет проводиться до конца марта, говорится в статье.
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