Times: британские власти снизили налоги для пабов, чтобы спасти их от последствий коронавируса

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В Нью-Йорке ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19
Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Биатлонистка Шевченко стала бронзовым призёром юниорского ЧЕ по биатлону
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль в спринте на 7,5 км на чемпионате Европы среди юниоров.
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Австриец Крафт выиграл КМ по прыжкам на лыжах с трамплина, Климов — 31-й
После отмены заключительных этапов Кубка мира — 2019/20 по прыжкам на лыжах с трамплина из-за коронавируса определились лауреаты сезона.
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Эксперт считает маловероятным возобновление сезона НХЛ до конца текущего месяца
Корреспондент TSN Рик Уэстхед в эфире телеканала сообщил, что, по словам эксперта, возобновление регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в ближайший месяц представляется маловероятным.
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Розыгрыш Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина досрочно завершён из-за коронавируса
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение отменить из-за коронавируса оставшиеся в сезоне-2019/20 этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина.
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В Киеве возбудили дело после срыва конференции по Донбассу
Киевская полиция возбудила уголовное дело после срыва презентации платформы примирения в Донбассе, сообщает пресс-служба Нацполиции.
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Заболевший коронавирусом баскетболист «Реала» заявил, что прекрасно себя чувствует
Американский форвард мадридского «Реала» Трей Томпкинс рассказал о своём самочувствии после того, как у него был диагностирован коронавирус.
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Сандерс призвал ввести режим ЧС в США из-за COVID-2019
Сенатор Берни Сандерс заявил, что американский президент Дональд Трамп должен объявить в стране режим чрезвычайного положения из-за коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Горячкина обыграла чемпионку мира по шахматам и претендует на победу в Гран-при
Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами победила чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь из Китая в 10-м туре Гран-при в Лозанне.
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Биржи США закрылись резким падением до 9,3%
Индексы США закрылись резким падением на 7,9—9,3%, свидетельствуют данные торгов.
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Косторная продолжает тренировки, несмотря на отмену ЧМ
Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала отмену чемпионата мира из-за пандемии коронавируса.
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В Москве и Петербурге пройдёт премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история»
В начале апреля в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт премьера мюзикла «Дон Жуан. Нерассказанная история».
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Эксперт оценил необходимость тепловой обработки продуктов из-за коронавируса
Доктор медицинских наук почетный вице-президент РАЕН Виктор Зуев прокомментировал необходимость тепловой обработки продуктов в связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.
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Находящаяся в Италии россиянка прокомментировала ситуацию с коронавирусом
Уроженка Ульяновска, отправившаяся в феврале к мужу в Италию, прокомментировала ситуацию с коронавирусом.
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Названы даты репетиций парада Победы в Москве
Тренировки парада Победы в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция пройдёт 7 мая, сообщает пресс-служба Минобороны
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Этап КМ по лыжным гонкам в Кэнморе отменён из-за коронавируса
Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила об отмене заключительного этапа Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Кэнморе.
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Шереметьево готово обслуживать небазовых перевозчиков в терминале F
Аэропорт Шереметьево готов к обслуживанию небазовых авиаперевозчиков в терминале F на рейсах в Италию, Францию, Германию, Испанию. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
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МЮ разгромил ЛАСК в первом матче 1/8 Лиги Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» одержал крупную победу над австрийским ЛАСКом в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
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СМИ: Бой Нурмагомедова с Фергюсоном близок к срыву из-за отмены массовых мероприятий в Нью-Йорке
Поединок чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фегрюсоном находится под угрозой из-за решения властей штата Нью-Йорк об отмене массовых мероприятий.
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Переговоры ЕС и Британии о будущем партнёрстве отменены из-за COVID-19
Переговоры между Евросоюзом и Великобританией о будущем партнёрстве отменены из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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ХК «Динамо» в овертайме победил «Спартак» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче серии первого раунда Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Макрон назвал COVID-19 худшим кризисом в здравоохранении за столетие
Эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 стала самым серьёзным кризисом в области здравоохранения во Франции за столетие, заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе обращения к нации.
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Юрченко: рад, что процесс выдачи нейтральных статусов будет возобновлён
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко высказался относительно последних решений совета World Athletics.
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Белоруссия вводит ограничения на мероприятия с международным участием
Белоруссия устанавливает ограничения на проведение всех культурно-массовых, научных и спортивных мероприятий с международным участием до 6 апреля.
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Беттмэн: сейчас не представляется оправданным продолжать проводить матчи НХЛ
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн прокомментировал приостановление матчей регулярного чемпионата в связи с коронавирусом.
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Минспорт приветствует решение World Athletics возобновить выдачу допуска к соревнованиям для россиян
Министерство спорта России выступило с официальным заявлением относительно решений совета Международной легкоатлетической федерации (World Athletics) о статусе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
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В Израиле у двух прилетевших из Москвы туристов выявили коронавирус
Два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировали в Израиле у туристов, прилетевших из Москвы. Об этом сообщил израильский Минздрав.
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Баскетболист «Юты» Митчелл прокомментировал свой позитивный тест на коронавирус
Баскетболист «Юты Джаз» Донован Митчелл обратился к болельщикам после того, как сдал положительный тест на коронавирус.
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Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных на учения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, разрешающий допуск иностранных вооружённых сил на территорию страны для участия в учениях, которые пройдут в 2020 году.
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В Мурманской области рассказали о карантине для вернувшихся из Норвегии и Финляндии
Жителей Мурманской области, вернувшихся из Норвегии, Финляндии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, посадят на двухнедельный карантин из-за ситуации с коронавирусом.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 23 м/с в Татарстане
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Татарстане в пятницу, 13 марта.
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Определились соперники сборной России на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису на групповом этапе финального раунда Кубка Дэвиса сыграет с командами Испании и Эквадора.
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В депздраве Москвы опровергли данные о смерти пациента из-за COVID-19
Пациент, скончавшийся в Коммунарке, не был заражён коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Москвы.
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Эксперт оценил меры по борьбе с распространением коронавируса в вузах Петербурга
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал сообщение о том, что ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий издал приказ, согласно которому из-за коронавируса обучающимся и сотрудникам запрещены любые тактильные контакты.
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Заразившийся коронавирусом футболист «Сампдории» Габбьядини призвал всех оставаться дома
Форвард «Сампдории» Маноло Габбьядини, у которого диагностировали коронавирус, дал несколько советов, как не подхватить инфекцию.
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Трамп допустил возможность продления запрета на въезд из Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что может как продлить, так и отменить раньше срока 30-дневный запрет на въезд из Европы в страну из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
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Фуркад завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачёте
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал обладателем «Малого хрустального глобуса» в зачёте спринтов.
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Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Султанова
Улицу в Ижевске назовут в честь Героя Советского Союза Закира Султанова.
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Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу в Ираке
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за атаку на базу Эт-Таджи в Ираке, где погибли трое человек, в том числе двое американских военных.
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НХЛ объявила о приостановке сезона-2019/20
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объявила о приостановке сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса.
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Спасатели предупредили об усилении ветра до 17 м/с в Петербурге
Спасатели рассказали о погоде в Санкт-Петербурге в пятницу, 13 марта.
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Шарлотта Генсбур рассказала о работе с Ларсом фон Триером
Актриса Шарлотта Генсбур рассказала о работе с режиссёром Ларсом фон Триером.
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В Свердловской области прошла стратегическая сессия Корпорации МСП
В Свердловской области состоялась стратегическая сессия Корпорации МСП, посвящённая реализации мер государственной поддержки малых и средних компаний.
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Оперу Россини «Шёлковая лестница» представят 28 апреля в Москве
Московский оперный театр Conlucia представит оперу Джоаккино Россини «Шёлковая лестница» 28 апреля.
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Число жертв коронавируса в Италии превысило тысячу
Число скончавшихся от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии превысило тысячу. Об этом, как передаёт ANSA, сообщил глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
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Источник: отменён юниорский ЧМ-2020 по хоккею
Юниорский чемпионат мира по хоккею 2020 года, который должен был пройти в США, отменён из-за угрозы распространения коронавируса.
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В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал в беседе с RT решение Соединённых Штатов внести в санкционный список ещё одну дочернюю компанию «Роснефти» — швейцарскую TNK Trading International.
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Дюков: РФС ценит работу Черчесова с национальной сборной России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал продление соглашения с главным тренером национальной команды страны Станиславом Черчесовым.
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В Госдуме прокомментировали ситуацию с карантином депутатов после зарубежных поездок
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой прокомментировал ситуацию с карантином депутатов после зарубежных поездок.
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Эксперт оценил перспективы курса рубля
Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев оценил перспективы курса рубля.