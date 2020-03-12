Times Оригинал

Times: британские власти снизили налоги для пабов, чтобы спасти их от последствий коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Власти Великобритании решили снизить налоговую нагрузку на пабы, чтобы таким образом помочь им справиться с проблемами, спровоцированными коронавирусом, пишет The Times. Между тем учёные предупреждают о том, что налоговые послабления могут вылиться в дополнительные расходы на здравоохранение.
Times: британские власти снизили налоги для пабов, чтобы спасти их от последствий коронавируса
Reuters
Для британских пабов ослабили налоговую нагрузку, чтобы помочь им преодолеть проблемы, вызванные коронавирусом, пишет The Times.
 
Так, в этом году скидка по налогу на коммерческую недвижимость для небольших пабов с оценочной стоимостью менее 100 тыс. фунтов вырастет с 1 тыс. до 5 тыс. фунтов.
 
«Пабы находятся в центре общественной жизни. Но за последнее десятилетие слишком многие из них закрылись», — заявил министр финансов Британии Риши Сунак.
 
Британская ассоциация пивоваров и пабов назвала это решение отличным ходом для бюджетов как питейных заведений, так и всей пивоваренной индустрии страны.
 
В рамках этого неожиданного стимулирования отрасли британский министр финансов отказался от планов по увеличению сборов с пива и крепких спиртных напитков, в то время как налог на все другие виды алкогольной продукции также будет заморожен.
 
Между тем некоторые учёные обращают внимание на то, что в этом случае игнорируются проблемы со здоровьем.
 
«В ближайшие годы дополнительные расходы в сфере здравоохранения на проблемы, связанные с алкоголизмом, которые возникнут из-за нынешнего замораживания (налогов. — ИноТВ), составят десятки миллионов фунтов стерлингов в год», — предупредил Франко Сасси, профессор международной политики и экономики в сфере здравоохранения в Имперском колледже Лондона.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Times Великобритания Европа
теги
алкоголизм алкоголь Великобритания коронавирус налоги торговля
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров