Times: британские власти снизили налоги для пабов, чтобы спасти их от последствий коронавируса

Для британских пабов ослабили налоговую нагрузку, чтобы помочь им преодолеть проблемы, вызванные коронавирусом, пишет The Times.

Так, в этом году скидка по налогу на коммерческую недвижимость для небольших пабов с оценочной стоимостью менее 100 тыс. фунтов вырастет с 1 тыс. до 5 тыс. фунтов.

«Пабы находятся в центре общественной жизни. Но за последнее десятилетие слишком многие из них закрылись», — заявил министр финансов Британии Риши Сунак.

Британская ассоциация пивоваров и пабов назвала это решение отличным ходом для бюджетов как питейных заведений, так и всей пивоваренной индустрии страны.

В рамках этого неожиданного стимулирования отрасли британский министр финансов отказался от планов по увеличению сборов с пива и крепких спиртных напитков, в то время как налог на все другие виды алкогольной продукции также будет заморожен.

Между тем некоторые учёные обращают внимание на то, что в этом случае игнорируются проблемы со здоровьем.

«В ближайшие годы дополнительные расходы в сфере здравоохранения на проблемы, связанные с алкоголизмом, которые возникнут из-за нынешнего замораживания (налогов. — ИноТВ), составят десятки миллионов фунтов стерлингов в год», — предупредил Франко Сасси, профессор международной политики и экономики в сфере здравоохранения в Имперском колледже Лондона.