Times: из-за коронавируса итальянцев освободили от уплаты налогов и ипотеки

03:00 В США за вождение в нетрезвом виде арестовали любимого конспиролога Трампа Одного из самых известных конспирологов США радиоведущего Алекса Джонса арестовали в Техасе за вождение в нетрезвом виде.

03:00 Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3158 Общее число жертв заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19 в Китае составило 3158 человек.

03:00 Эксперты заявили о возможном приближении финансового кризиса в России Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) сообщили о повышенной вероятности кризиса в финансовой системе России.

03:00 Проживающие в США ветераны получили медали в честь 75-летия Победы Проживающие в Лос-Анджелесе ветераны Второй мировой войны, труженники тыла и жители блокадного Ленинграда получили юбилейные медали в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает российское посольство в США.

03:00 Компания Google рекомендует сотрудникам работать из дома из-за COVID-19 Компания Google рекомендовала не менее 100 тыс. сотрудников в Северной Америке работать из дома в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.

03:00 СМИ: В России разрабатывают систему мобильных пунктов переписи населения Росстат планирует внедрить в России мобильные пункты переписи населения в офисах и на производстве. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Смелов.

03:00 ВМС США опубликовали видео всплывающей из-подо льда подлодки в Арктике Военно-морские силы США опубликовали видео всплытия атомной подводной лодки Toledo, которая пробила толщу льда в Арктике.

03:00 Посольство России сообщило подробности задержания россиянина в США Посольство России в Нью-Йорке сообщило подробности задержания россиянина Кирилла Фирсова, которого подозревают в продаже персональных данных.

03:00 В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

03:00 КХЛ пообещала следовать указу мэра Москвы об ограничении числа зрителей на матчах В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали запрет на проведение в Москве массовых и, в частности, спортивных мероприятий с количеством зрителей и участников свыше 5 тыс. человек.

03:00 Девять человек пострадали в ДТП в Крыму Девять человек получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

03:00 Овечкин сыграл в хоккей во дворе со своим сыном и собакой Звезда НХЛ Александр Овечкин сыграл во дворе в хоккей со своим сыном и собакой.

03:00 ВТО отменил все встречи до 20 марта из-за COVID-19 Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо сообщил о приостановке всех заседаний до 20 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Знарок повздорил с бывшим пресс-атташе сборной России Лариным на пресс-конференции Главный тренер «Спартака» Олег Знарок устроил перепалку с бывшим пресс-атташе сборной России по хоккею Игорем Лариным на пресс-конференции после поражения от московского «Динамо» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (1:4).

03:00 Небензя оценил резолюцию СБ ООН с поддержкой соглашения США и талибов Постпред России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя считает, что принятая Совбезом резолюция в поддержку соглашения между США и радикальным движением Талибан* открывает «окно возможностей».

03:00 Покер Иличича принёс «Аталанте» победу над «Валенсией» в 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» победила «Валенсию» на выезде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (4:3).

03:00 «РБ Лейпциг» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в четвертьфинал ЛЧ «РБ Лейпциг» разгромил на своём поле «Тоттенхэм» и пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0).

03:00 Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт КМ из-за отказа норвежцев ехать в Америку Российский лыжник Александр Большунов досрочно завоевал Большой Хрустальный глобус, который вручается за победу в итоговом зачёте Кубка мира.

03:00 Путин оценил идею об участии парламентариев в нормандском формате Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил идею участия парламентариев в нормандском формате.

03:00 Количество зрителей на поединке Емельяненко — Исмаилов не превысит 5 тыс. человек Количество зрителей на турнире ACA 107 будет ограничено 5 тыс. в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина.

03:00 США отложили введение ограничений против Huawei до 15 мая США решили продлить до 15 мая лицензию, которая позволяет американским компаниям поставлять китайской корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединённых Штатов.

03:00 Емельяненко о Харитонове: я давно поставил на нём крест, пусть играется чупа-чупсами Известный боец ММА Александр Емельяненко высказался о своём коллеге по виду спорта Сергее Харитонове, с которым у него взаимная неприязнь.

03:00 В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря Два противолодочных самолёта Ту-142 морской авиации ВМФ России в ходе полёта над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта строго соблюдали все международные правила использования воздушного пространства. Об этом заявили в Минобороны России.

03:00 Товарищеский матч сборных Германии и Италии пройдёт без зрителей из-за коронавируса Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о том, что товарищеская встреча между командами Германии и Италии пройдёт без зрителей в связи с угрозой коронавируса.

03:00 СБ ООН принял резолюцию с поддержкой договорённости США и талибов Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию США, которая поддерживает договорённости американской стороны с афганским радикальным движением «Талибан»*.

03:00 Шахматистка Горячкина лидирует на турнире Гран-при в Лозанне, Костенюк — последняя Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Пией Крамлинг из Швеции в восьмом туре Гран-при в Лозанне.

03:00 Президент «Барселоны» назвал сумму убытков из-за проведения матча ЛЧ с «Наполи» без зрителей Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заявил, что проведение встречи 1/8 Лиги чемпионов против «Наполи» без зрителей нанесёт ущерб клубу на сумму в €6 млн.

03:00 Яшкин о победе над «Спартаком»: «Динамо» хорошо сыграло в обороне Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итог пятого матча серии плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком».

03:00 В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных В Нью-Йорке 7 марта задержали гражданина России Кирилла Фирсова, он подозревается в продаже персональных данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

03:00 «Формула-1» заключила контракт с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Крупнейшая нефтегазовая компания мира Saudi Aramco заключила долгосрочный контракт с «Формулой-1».

03:00 Хоккеист Вишневский о поражении «Спартака»: «Динамо» лучше справилось с мелочами Защитник «Спартака» Иван Вишневский прокомментировал результат пятого матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

03:00 Истребители США «сопроводили» два Ту-142 у Аляски Американские истребители F-22 и CF-18 сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом говорится в сообщении Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

03:00 Плющенко раскритиковал российские авиакомпании, которые продолжают рейсы в Китай Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко считает, что России необходимо закрыть границы на время вспышки коронавируса.

03:00 Трамп не видит причин обследоваться на коронавирус Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя «очень хорошо» и не видит причин проходить тест на коронавирусную инфекцию.

03:00 СМИ: Заболевший Мбаппе сдал тест на коронавирус Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, пропустивший тренировку команды из-за болей в горле и недомогания, был протестирован на коронавирус.

03:00 Группа Little Big 12 марта представит песню для Евровидения-2020 Группа Little Big 12 марта представит песню, с которой в мае примет участие в конкурсе «Евровидение» в Нидерландах. Об этом заявили в пресс-службе Первого канала. Премьера композиции состоится в программе «Вечерний Ургант».

03:00 Российский арбитр Карасёв не будет работать на матче 1/8 финала ЛЕ «Севилья» — «Рома» Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым не будет обслуживать первый поединок 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома».

03:00 Страны ЕС решили создать фонд для борьбы с коронавирусом Страны Евросоюза решили создать инвестиционный фонд по борьбе с коронавирусной инфекцией, объём которого, как ожидается, достигнет €25 млрд.

03:00 Гендиректор «Арены Химки» выразил готовность принять часть матчей РПЛ на своём объекте Генеральный директор «Арены Химки» Александр Зайцев заявил, что стадион сможет принять матчи Российской премьер-лиги (РПЛ), если они будут перенесены из Москвы.

03:00 В Госдуме оценили заявление США о С-400 и поставках Patriot Турции Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал RT заявление помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана о том, что Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400.

03:00 Ледовое шоу «Россия, вперёд!» может быть отменено Ледовое шоу «Россия, вперёд!», скорее всего, будет отменено в связи с решением правительства Москвы о запрете на проведение массовых мероприятий с количеством участников более 5 тыс. человек.

03:00 Путин проводит встречу с Медведчуком в Кремле Российский лидер Владимир Путин в Кремле проводит встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, а также спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

03:00 Газопровод «Сила Сибири» приостановится на профилактику в марте Газопровод «Сила Сибири», который был запущен в декабре 2019 года, приостановит работу на профилактику во второй половине марта. Об этом сообщили в «Газпроме».

03:00 ХК «Динамо» обыграл «Спартак» в матче плей-офф КХЛ и вышел вперёд в серии В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» одержало победу над «Спартаком».

03:00 Мишустин и Румас встретятся в Москве 11 марта Российский премьер Михаил Мишустин встретится с белорусским коллегой Сергеем Румасом 11 марта в Москве. Они обсудят вопросы взаимодействия двух стран в контексте интеграционных процессов.

03:00 Глава селекционной службы ЦСКА заявил об уходе из клуба Глава селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков покидает свой пост по окончании текущей недели.

03:00 Суд в Нидерландах отложил слушания по делу MH17 Суд отложил до 23 марта слушания по делу о крушении на востоке Украины 17 июля 2014 года самолёта, выполнявшего рейс MH17. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс в ходе заседания.

03:00 Немецкая хоккейная лига преждевременно завершила сезон из-за коронавируса Немецкая хоккейная лига (DEL) досрочно завершила текущий сезон в связи с распространением коронавируса в стране, чемпион страны определяться не будет.

03:00 Пентагон назвал возврат С-400 условием для поставок Patriot Турции Турция не получит американские зенитные ракетные комплексы Patriot, пока не вернёт России купленные системы ПВО С-400, заявили в Пентагоне.