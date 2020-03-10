BI: Лондон создал спецподразделение для борьбы с «российскими коронафейками»

Правительство Великобритании решило создать спецподразделение для борьбы с «российской дезинформацией о коронавирусе», которая заключалась в сообщениях о том, что вирус — это биологическое оружие ЦРУ, пишет Business Insider. Как отмечает издание, новое подразделение собирается сотрудничать с соцсетями с тем, чтобы выявлять и реагировать на распространение подобной информации.

Правительство Великобритании создало специальное подразделение для борьбы с «российской дезинформацией о коронавирусе» после того, как США обвинили Москву в продвижении целого ряда теорий заговора, призванных возложить вину за распространение вируса на Запад, пишет Business Insider.



Ранее чиновники Белого дома обвинили Россию в создании тысяч фальшивых учётных записей в Twitter, Facebook и Instagram с целью распространить теории заговора, гласящие, что коронавирус создала именно Америка. Сторонники подобной точки зрения утверждали, что США, таким образом, пытаются «вести экономическую войну против Китая», а также что вирус — это «биологическое оружие», созданное ЦРУ.



Впервые сообщения подобного толка появились в середине января: несколько тысяч аккаунтов, многие из которые ранее имели отношение к «российской деятельности», размещали сообщения о коронавирусе.



В результате британское правительство объявило о создании «контрдезинформационного подразделения», которое в сотрудничестве с соцсетями будет «определять и реагировать» на подобные сообщения.



«Защита нашей страны от дезинформации и цифрового вмешательства — это наш высочайший приоритет, — заявил министр Великобритании по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Оливер Дауден. — В рамках нашей текущей деятельности по ответу на эти угрозы мы сформировали экспертные группы, с тем чтобы мы могли гарантированно и эффективно реагировать на эту опасность в контексте распространения COVID-19».



«Эта работа заключается в том числе и в регулярном взаимодействии с операторами социальных сетей, которые обладают хорошими возможностями для мониторинга вмешательства и ограничения масштабов дезинформации; мы подготовимся к тому, чтобы мы могли быстро начать действовать в том случае, если это будет необходимо», — добавил он.



По состоянию на воскресенье в Великобритании насчитывается 273 подтверждённых случая заболевания коронавирусом при трёх смертях, связанных с этим заболеванием, напоминает издание.