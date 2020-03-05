Forbes: Германия ужесточает меры по борьбе с ненавистью в интернете

Немецкие власти собираются обязать соцсети сообщать в Федеральное управление уголовной полиции обо всех случаях разжигания вражды в интернете, сообщает Forbes. За оскорбления и угрозы люди будут получать реальные тюремные сроки в зависимости от тяжести проступка. Критики инициативы опасаются, что новый законопроект ограничит свободу слова в стране и станет инструментом цензуры.

В 2017 году Германия приняла самый передовой на тот момент закон по контролю за распространением ненависти в интернете, напоминает Forbes. Сокращённо он называется NetzDG, закон об «охране прав в соцсетях». Теперь же немецкие власти планируют пойти ещё дальше и заставить онлайн-платформы сообщать в Федеральное управление уголовной полиции о любых постах, содержащий праворадикальную пропаганду, угрозы убийств, изнасилований, информацию о подготовке терактов или сексуальном насилии над детьми.

За оскорбления и угрозы автор может получить до двух лет тюремного заключения, и до трёх — за угрозы убийства или изнасилования. При этом главная цель Берлина — борьба с правым экстремизмом в интернете. «Нам нужно лишить правый экстремизм питательной почвы. Потоки нечеловеческой вражды и угроз в интернете поднимают планку дозволенного. Мы будем бороться с этим с помощью нового законопроекта», — заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт.

Однако критики инициативы опасаются, что он может ограничить свободу слова и стать инструментов цензуры, отмечает Forbes. В конце прошлого года датский научно-исследовательский институт опубликовал отчёт о тех странах, которые, вдохновившись немецким NetzDG, стали использовать схожие методы в политических целях. Добиться этого им позволили такие расплывчатые термины как «антиправительственная пропаганда» или «фейк ньюз». В их числе Гондурас, Венесуэла, Вьетнам, Россия, Белоруссия, а также Кения, Индия, Сингапур, Малайзия и Филиппины.

Впрочем, и в Германии закон, который заставляет интернет-компании сообщать полиции о случаях разжигания вражды, вызывает удивление, продолжает издание. Проблема в том, что новый закон накладывает на соцсети не только ответственность, но и даёт им власть решать, какие высказывания наказуемы, а какие нет. Частные предприятия не должны принимать таких решений. К тому же, если будут возникать сомнения, то платформы скорее будут сообщать обо всех комментариях, вызывающих у них даже малейшие сомнения, чтобы не платить штраф.

Представители 13 торговых ассоциаций, включая Германский союз журналистов, а также федеральные ассоциации цифровой экономики и компьютерных наук написали Ламбрехт открытое письмо, в котором призвали «принять во внимание широкую критику разработки законопроекта и отправить его на фундаментальный пересмотр».