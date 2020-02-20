Историк: французские власти взялись за контроль над соцсетями, оправдываясь защитой частной жизни

Представители французских властей используют скандал с соратником Эммануэля Макрона Бенжаменом Гриво для оправдания своего намерения установить контроль над соцсетями, пишет на страницах Le Figaro французский историк Жан-Батист Ноэ. Однако попытки властей ограничить свободу слова в интернете закончатся возникновением в сети параллельного пространства, в котором на сей раз позволено будет действительно всё, убеждён автор статьи.

Эммануэль Макрон виделся многим во Франции новым королём Луи-Филиппом, либералом и реформатором, однако на деле он всё больше напоминает Карла X с его указом об ограничении свободы печати, замечает на страницах Le Figaro французский историк и публицист Жан-Батист Ноэ. По словам автора статьи, с момента своего прихода к власти французский президент одержим идеей ограничения свободы слова, позволительной в социальных сетях.

По убеждению Ноэ, социальные сети действительно становятся проводниками лучшего и худшего: как исполненных грубой ненависти сообщений, так и предупреждений от бдительных граждан, — однако это не оправдывает прекращения их существования или контроля над ними.

Сегодня злоключения кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво используются для оправдания нужды в регулировании соцсетей. Однако на деле политик собственноручно снял и отправил любовнице видео интимного содержания, не задумываясь о последствиях. Видеозапись была опубликована на сайте, владельцы которого хорошо известны, что и позволило впоследствии их задержать, а большинство французов узнали о случившемся не из соцсетей, по которым кадры почти не разошлись, а из заявления кандидата об отказе от участия в гонке.

В этой ситуации разговоры о нарушении прав на частную жизнь, «потоках грязи» и «ненависти в социальных сетях» выглядят как искажение фактов и искажение событий. При этом случившееся позволяет убрать из гонки непопулярного кандидата, а в случае нового поражения возложить ответственность за этот электоральный удар по престижу на социальные сети, а не на «бессодержательность» кандидатов от правящей партии и их программу.

Как отмечает французский историк, французское правительство объявило войну фейковым новостям, несмотря на то что его собственные отношения с истиной весьма условны. Ноэ напоминает об использовании Эммануэлем Макроном архивных фотографий 16-летней давности для иллюстрации лесных пожаров в Амазонии летом 2019 года, а также заявлениях министров в отношении пенсионной реформы, противоречащих сути законопроекта. «Идея, согласно которой правда коренится в словах правительства, а заблуждение — прерогатива народа, использующего соцсети, не просто ошибочна, но и пагубна», — уверен публицист.

Так, министр общественных средств Жеральд Дарманен не слишком заботится об уважении к частной жизни французов, объявляя о намерении фискальных органов следить за фотографиями и комментариями граждан в соцсетях с целью повысить собираемость налогов. Председатель фракции партии «Вперёд, Республика!» в Национальной ассамблее Жиль Ле Жанр, в свою очередь, предложил взимать с платформ, на которых размещаются разжигающие ненависть высказывания, штраф в размере 4% торгового оборота. По убеждению специалиста, основными жертвами этой меры по борьбе с «ненавистью», определение которой дано слишком расплывчато, станут неугодные властям карикатуристы печатных изданий и юмористы.

Новый министр здравоохранения Оливье Верэн в эфире радиостанции France Inter недавно похвалил меры, принятые Китаем в борьбе с распространением коронавируса, заметив, что «вряд ли было бы возможно осуществить это в стране, где открыты социальные сети». Слова министра формируют условия для возможного установления подобной политики и во Франции — объявление чрезвычайного санитарного положения, которое оправдывало бы ограничение свобод, уверен Ноэ.

По его словам, «во имя безопасности правительство готовит людей к краже свобод». Притом что социальные сети вполне способны к саморегулированию посредством установления более строгой политики конфиденциальности и цитирования информации, по мысли государства, интернету необходим собственный надзорный орган. «Это попытка сохранить монополию на информацию, неожиданно вспыхивающую под воздействием технических преобразований», — убеждён публицист.

Тем не менее каждый гражданин может самостоятельно бороться за защиту собственной частной жизни и свободы общения посредством использования защищённого соединения, зашифрованных мессенджеров и безопасных социальных сетей, ставших сегодня гораздо более доступными для широкого круга пользователей. Желая организовать соцсети на свой фасон, правительство преуспеет только в создании параллельного, нерегулируемого общества, где на этот раз позволено будет всё, заключает автор.