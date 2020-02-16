LCI: депутат от партии Макрона предложил «вышвырнуть» Павленского из Франции

Член Национального собрания Франции от партии «Вперёд, Республика!» Брюно Кестель призвал «вышвырнуть» из Франции российского художника Петра Павленского, передаёт LCI. Ранее Павленский стал фигурантом политического скандала, взяв на себя ответственность за публикацию компрометирующего видео с кандидатом в мэры Парижа Бенжамена Гриво, который в результате снялся с выборов.

Скандал с теперь уже бывшим кандидатом в мэры Парижа Бенжаменом Гриво, который снял свою кандидатуру с выборов после публикации в интернете «интимных видео» с его участием, потряс политический класс французской столицы и всей страны в целом — однако подавляющее большинство политиков поспешили выразить Гриво поддержку, пишет сайт канала LCI. Между тем, отмечает корреспондент канала, в скандале быстро «всплыло» новое действующее лицо — «так называемый художник» Пётр Павленский, получивший в 2017 году политическое убежище во Франции.



Как напоминает автор статьи, Павленский, который «прославился тем, что зашивал себе рот, пробивал гвоздями мошонку, а в октябре 2017 года — поджёг фасад отделения Банка Франции в Париже», объявил о том, что скандальную запись с Гриво опубликовал именно он. Теперь же, как полагает депутат Национального собрания Франции от партии Эммануэля Макрона «Вперёд, Республика!» Брюно Кестеля, стране пора принять меры — и для начала она должна россиянина выдворить.



«Этого типа нужно вышвырнуть из страны! Он — политический беженец, приехал сюда, чтобы получить убежище, а ведёт себя как мразь, не имея представления о том, как себя адекватно вести в просвещённом обществе. И что надо сделать в первую очередь, так это посадить его на самолёт в Россию — а он потом посмотрит, получится ли с господином Путиным такие выкрутасы проворачивать», — заявил Кестель в интервью французским СМИ.



По данным LCI, Павленский получил во Франции известность «не только благодаря своим «художествам»: парижская полиция завела в его отношении дело в связи с дракой, произошедшей 31 декабря на вечеринке в квартире в 6 округе французской столицы.



Как поведал СМИ присутствовавший на мероприятии очевидец, Павленский повздорил сразу с несколькими людьми и схватил нож для того, чтобы защитить себя. «Он заявил, что сделал это потому, что на него пошли десять человек — и нож он в итоге положил. Те же говорят, что он на них с этим ножом напал», — цитирует очевидца LCI. Тем не менее, по некоторым данным, в результате драки ножевые ранения получили два человека.