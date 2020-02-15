France Info: Павленский «заставил» кандидата Макрона сняться с выборов мэра Парижа
Российский «бунтующий» художник Пётр Павленский, поджёгший в 2017 году фасад филиала Банка Франции, 14 февраля взял на себя ответственность за публикацию в интернете видео сексуального характера с участием кандидата на пост мэра Парижа и бывшего официального представителя правительства Бенжамена Гриво, сообщает France Info.
Как напоминает издание, 12 февраля на одном из интернет-сайтов появилось интимное видео и связанные с ним сообщения, адресованные некой женщине и приписываемые кандидату от партии «Вперёд, Республика» на муниципальных выборах в Париже. После распространения видео в социальный сетях экс-представитель правительства вынужден был выйти из гонки за пост мэра французской столицы.
В телефонном разговоре с журналистами газеты Libération художник, получивший политическое убежище во Франции, заявил, что получил видео от «источника», состоявшего в отношениях с Гриво по взаимному согласию. Как пояснил Павленский, его целью было «осудить лицемерие» политика, «беспрестанно опирающегося на семейные ценности, который утверждает, что намерен стать мэром — покровителем семей и постоянно приводит в пример свою жену и детей».
Как пояснил артист, сам факт неверности Гриво его не беспокоит, «поскольку люди ведут такую сексуальную жизнь, какую пожелают». «Но они должны быть честны, — продолжил художник. — Он хочет стать главой города и лжёт избирателям. Я теперь живу во Франции, я парижанин, для меня это важно».
При этом в интервью телеканалу LCI Павленский подчеркнул, что работа его сайта только начинается, что подразумевает намерение запятнать репутацию других «нечестных», по его мнению, политиков. «С Бенжаменом Гриво мы достигли своей цели и будем продолжать», — заверил артист.
Как напоминает издание, в 2017 году Павленский был приговорён к трём годам заключения, два из которых условно, за поджёг фасада филиала Банка Франции. По словам художника и его бывшей спутницы Оксаны Шалыгиной, идея художественного перфоманса была в том, чтобы осудить присутствие Банка Франции на месте бывшей Бастилии.
Как отмечает France Info, Павленский приобрёл известность, благодаря регулярным акциям, бросающим вызов российским властям. В конце 2015 года он поджёг дверь здания ФСБ на Лубянке, после чего провёл 7 месяцев в российской тюрьме и был приговорён к выплате штрафа.
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