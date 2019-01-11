Le Figaro: на суде в Париже Павленский вспомнил Маркиза де Сада и остался без переводчицы

Помня о радикальных перфомансах российского активиста Петра Павленского, не стоило ожидать, что суд над ним пройдёт спокойно, пишет Le Figaro. Бурно начавшееся заседание пришлось прервать из-за эксцентричного поведения российского художника, обвиняемого в поджоге фасада отделения банка в Париже.

Судебное слушание по делу российского активиста Петра Павленского, обвиняемого в поджоге фасада отделения Банка Франции в октябре 2017 года, было приостановлено через несколько минут после его «оживлённого начала» в четверг 10 января, сообщает Le Figaro.

Поскольку Павленский с его «радикальными перфомансами» никогда не был художником, питавшим уважение к общественным нормам, «стоило предвидеть, что его судебный процесс… не пройдёт спокойно», — замечает издание.

Как только обвиняемый оказался в зале суда, он разразился «тирадой» на русском языке и стал кричать в микрофон. Судебная переводчица, с которой, очевидно, спорил Павленский, вынуждена была покинуть заседание, будучи не в силах выполнять свою работу.

«Послушайте меня!» — кричал акционист по-французски председателю суда. «Вероятно, это ваш новый крайне интересный перфоманс. Но нет, я не стану вас слушать. Это вы меня послушайте», — отвечал Павленскому судья, которому, однако не удалось положить конец выступлениям художника. В одном из них Павленский вспомнил об узнике Бастилии Маркизе де Саде.

Председатель суда вынужден был объявить о приостановке слушаний из-за поисков нового переводчика.

Как напоминает издание, Павленский и его бывшая соратница Оксана Шалыгина, получившие политическое убежище во Франции в мае 2017 года обвиняются в «порче имущества способом, угрожающим жизни людей». Они были задержаны в ночь с 15 на 16 октября 2017 года возле отделения Банка Франции в Париже, фасад которого акционисты подожгли. На фотографиях, распространённых в социальных сетях, Павленский стоял перед горящим зданием в компании своей подруги. Художник утверждал, что Банк Франции занял место Бастилии, а банкиры заняли место монархов.

После этого активист был арестован и помещён в камеру предварительного заключения. В сентябре он был освобождён из-под ареста и находился под надзором властей и предписанием не покидать территорию Франции до судебного заседания.

Павленский и Шалыгина приобрели известность, «регулярно бросая вызов российским властям», напоминает Le Figaro. Знаменитым художник стал после того, как поджёг двери здания «бывшего КГБ» в Москве и прибил мошонку к брусчатке на Красной Площади. За «порчу» исторического здания российских спецслужб на Лубянке Павленский был приговорён в России к семи месяцам тюрьмы и штрафу.