Обозреватель Marianne: «русский след» в деле Гриво начинается и заканчивается на Павленском

После скандала с публикацией российским художником Петром Павленским интимных фото экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво французские СМИ наводнили теории о причастности к скандалу России и лично Владимира Путина, пишет заместитель главного редактора Marianne Джек Дион. Однако, по убеждению автора, искать «руку Путина в штанах Гриво» бессмысленно, поскольку российской дипломатии выбывание соратника Макрона из предвыборной гонки не принесёт никакой пользы.

После скандала с публикацией российским художником Петром Павленским интимных фото экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво известный обозреватель французского телеканала BFMTV Ален Дюамель высказал предположение, суть которого можно свести к следующему: «там, где замешан русский, замешан Путин», напоминает заместитель главного редактора Marianne Джек Дион.

Как замечает автор, после этого высказывания более или менее убедительные объяснения того, что Павленский и его подруга Александра де Таддео не могли действовать в одиночку, хотя бы и при поддержке «неуправляемого» адвоката Хуана Бранко, стали появляться повсюду. «Каждая газета, каждый телеканал, в более или менее деликатной форме рисует планы, достойные романов Джона Ле Карре», — рассказывает журналист. По его словам, профессиональные «кремленологи», специалисты по раннему путинскому периоду и опытные бывшие эксперты по Советскому Союзу «завели старую шарманку» с целью изучения «заснеженного следа врага, пришедшего с холода, чтобы посеять смуту в нашей старой доброй демократии».

Так, на страницах Le Parisien публицист Галя Аккерман на полном серьёзе сравнивает дело Гриво с советскими техниками получения компромата, когда молодые женщины и мужчины вербовались для того, чтобы загнать политиков в ловушку. «Путин использовал этот метод неоднократно», — решительно добавляет эксперт. «Рука, проскользнувшая в штаны Гриво, была рукой Путина, ведь все экс-сотрудники КГБ с самых ранних лет были обучены этому рискованному делу», — иронизирует обозреватель Marianne.

При этом, как напоминает Дион, Пётр Павленский со времён своей жизни в России был известным и признанным «антипутинцем». «Никто не знает, прибил ли он свою мошонку к брусчатке в надежде прогнать нового царя, однако никто не представлял его в роли двойного агента, превратившегося в шпиона на жаловании у Москвы», — подчёркивает журналист.

Как бы ни хотелось французскому обществу верить в армаду шпионов, состоящую на службе у бывшей «красной империи» (как и у всех остальных), в то, что Путин (как и Трамп) не брезгует любыми средствами, включая коварство, всем известно, что президент России не сумасшедший, замечает Дион. Трудно понять, как в здравом уме можно было отпустить во Францию известного и непредсказуемого провокатора с тем, чтобы впоследствии использовать его в целях, логика которых непостижима. «Чем скандал с Гриво мог бы помочь российской дипломатии?», — задаётся вопросом обозреватель.

Некоторые объясняют скандал желанием Путина пошатнуть позиции Эммануэля Макрона. «Но помимо того, что последний вполне способен пошатнуть свои позиции сам, Россия не заинтересована в ослаблении одной из немногих стран, сделавших шаг ей навстречу», — замечает автор публикации.

«В общем, если рассмотреть это дело со всех концов, как сказал бы Бенжамен Гриво, русский след, пока не доказано обратное, начинается и заканчивается на Петре Павленском», — полагает журналист, называя остальные домыслы «плохим сериалом», созданным теми, кто ностальгирует по холодной войне.

Несмотря на все выдвинутые гипотезы с упоминанием реальных и выдуманных прошлых прецедентов, а также напоминания о российском вмешательстве, скорее провальном, в американскую президентскую кампанию, сегодня доказательств существования российского дела не больше, чем у теории о внутреннем заговоре в партии «Вперёд, Республика» с целью устранения Гриво из проигранной заранее предвыборной гонки, заключает Дион.