Dagens Nyheter: «флирт» Макрона с Москвой не пойдёт Европе на пользу

Хотя отношения между Европой и США и дали трещину, это ещё не повод для президента Франции Эммануэля Макрона протягивать оливковую ветвь России, пишет Dagens Nyheter. По мнению газеты, несмотря на то что при Трампе США ведут себя по отношению к европейским союзникам непредсказуемо, в круг европейских друзей Москва может войти только после того, как она изменит своё поведение.

Отношения между Европой и США дали трещину — и на Мюнхенской конференции по безопасности не заметить это было трудно. Данная проблема далеко не нова; она громко заявила о себе, ещё когда Дональд Трамп переехал в Белый дом. Темой конференции была «беззападность» — игра слов, которая отражает беспокойство Запада насчёт собственного будущего, пишет Dagens Nyheter.

В ходе конференции госсекретарь США Майк Помпео отклонил жалобы европейцев на то, что Вашингтон занимается самовосхвалением и в одиночку выступает против международного мирового порядка, угрожая ввести против Европы торговые санкции. Разумеется, как считает газета, Помпео прав в том, что НАТО с американской помощью укрепило свой фланг в Прибалтике и Польше. Однако он — как и его босс — не понимает, что в борьбе с Китаем США нужен «партнёр, а не прицеп».

Вместе с тем президент Франции Эммануэль Макрон выступил с новой концепцией европейской независимости. Желание перестать быть лишь придатком США похвально, однако многое в тезисах французского лидера вызывает беспокойство.

Частично проблема заключается в том, что Макрон не слишком высоко ценит стратегии, которые придумали не в Париже. Сам же он предложил раскрыть над Европой что-то наподобие французского ядерного зонтика, которым он же и будет управлять. Кроме того, его не слишком заботит то, что думают другие члены ЕС насчёт того, кто прав, а кто виноват в гражданской войне в Ливии.

При этом Макрон хочет пригласить в европейское сообщество Владимира Путина. По словам французского президента, санкции против России не работают. Он, судя по всему, готов простить «вторжение в Крым* и на Восточную Украину». В качестве альтернативы он предложил диалог — однако что именно в его рамках будут обсуждать стороны, не совсем ясно.

«Пока Трамп находится у власти, Европа должна считаться с непредсказуемыми США. Однако ЕС вряд ли сможет превратиться в геополитического колосса самостоятельно. Что же касается России, то для того, чтобы войти в круг друзей, она сначала должна изменить своё поведение», — подытоживает Dagens Nyheter.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).