Макрон: у Европы и США разные представления о равенстве

Во второй день Мюнхенской конференции по безопасности большая сцена принадлежала Эммануэлю Макрону, передаёт Das Erste. В частности, французский лидер озвучил своё главное требование: европейцы должны стать более самостоятельными в оборонной политике. «Наша география, культура, представления о равенстве отличаются от американских. Мы хотим защитить своеобразие Европы», — заявил президент Франции.

Сегодня утром стартовал второй день Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе своего выступления, которого ждали с нетерпением, президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на ослабление Запада и трансатлантического альянса. Соединённые Штаты, по его словам, и вовсе пытаются отстраниться. В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Соединённые Штаты не откажутся от сотрудничества на международной арене. Мюнхенскую конференцию по безопасности считают важным форумом для политиков в сфере безопасности со всего мира.

Мюнхенская конференция по безопасности существует с 1963 года. Её целью тогда было вновь приобщить Германию к США и её западным союзникам после Второй мировой войны. Основная мысль: предотвратить конфликты, познакомиться поближе и понять политические позиции. Как отмечают эксперты, эта конференция — один из важнейших внешнеполитических форумов в мире. На ней не принимаются обязывающие межгосударственные решения. Критики, в свою очередь, утверждают, что конференция помогает сильным финансовым и военным державам сохранить власть. Мюнхенская конференция — не официальное правительственное мероприятие и организуется частными лицами.

Во второй день конференции по безопасности большая сцена принадлежала президенту Франции. Эммануэль Макрон настойчиво озвучил своё требование: Европа должна стать более самостоятельной в оборонной политике.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Нам нужна свобода действий и независимость в Европе, своя собственная стратегия. Наша география, культура, представления о равенстве отличаются от американских. Мы хотим защитить своеобразие Европы.

Макрон хочет наладить стратегический диалог. Он также вновь предложил обсудить роль французского ядерного оружия и потребовал, чтобы у Европы была своя собственная армия, поскольку американцы, по его словам, продолжат всё больше отдаляться.

Незадолго до этого госсекретарь США, однако, заверил, что Соединённые Штаты по-прежнему делают ставку на содружество с партнёрами по НАТО.

МАЙК ПОМПЕО, государственный секретарь США: Я рад сообщить, что смерть трансатлантического альянса эффектно переоценивается. Западные страны выигрывают, когда держатся вместе. Мы будем держаться вместе.

Макрон же со своими требованиями ищет одобрения — в первую очередь в Германии. Чёткого ответа федеральное правительство, однако, до сих пор так и не дало.

Дата выхода в эфир 15 февраля 2020 года.