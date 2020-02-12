Die Welt: политический хаос в Германии сделает Францию европейским лидером

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«Проблема не во вмешательстве»: NI рассказал, как не дать России стать великой державой National Interest
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WT: 20 тысяч солдат — США готовятся к самым масштабным учениям в Европе за 25 лет Washington Times
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NYT: «норовистый союзник» — Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа New York Times
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Либо повезло, либо недоговаривают — CNN разобрался, почему коронавирус «пощадил» Северную Корею CNN
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El Periódico: «методы шантажа и диктата» — Лавров осудил давление США на Венесуэлу El Periódico
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WP: от американских санкций против Венесуэлы выигрывает только Россия Washington Post
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Zaxid.net: вопрос политический — во Львове отказались вернуть останки разведчика Кузнецова родственникам в Россию Zaxid.net
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Госдума приняла во втором чтении законопроект о приёме в гражданство
Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект, сокращающий с шести до трёх месяцев срок рассмотрения заявлений, поданных на российской территории, о приёме в гражданство России в упрощённом порядке.
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Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
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Минтруд упростит процедуру получения маткапитала и выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что получить пособие на ребёнка от 3 до 7 лет можно будет по заявлению, материнский капитал предоставят на основании записи о рождении ребёнка в органах ЗАГС.
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Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.
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Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал тренеров сборной России Анатолия Хованцева, Виталия Норицына и Сергея Белозёрова перед чемпионатом мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют
Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.
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На World Urban Forum прошла презентация Московского урбанистического форума — 2020
На Всемирном урбанистическом форуме в Абу-Даби прошла презентация 10-го Московского урбанистического форума, который состоится 2—5 июля 2020 года.
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Экс-биатлонистка Резцова: Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что французский биатлонист Мартен Фуркад и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
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В Киеве прокомментировали возможность встречи Зеленского и Путина
Решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, пока договорённостей на эту тему нет. Об этом в ходе брифинга заявил новый глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
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СК завёл дело после обнаружения младенца у метро в Москве
Следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением младенца в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы».
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Резцова: на российских биатлонистов влияет допинговый скандал
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на вопрос о причинах неудач российских биатлонистов в текущем сезоне.
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Нацбанк Белоруссии снижает ставку рефинансирования до 8,75% годовых
Ставка рефинансирования в Белоруссии с 19 февраля снижается с 9% до 8,75% годовых.
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В Киеве заявили о готовности выполнить соглашения нормандского саммита
Новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о готовности Киева выполнять все договорённости «нормандской четвёрки», которые были достигнуты на саммите в Париже.
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В Минтруде назвали наиболее острые проблемы в России
Глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков назвал бедность и снижение рождаемости наиболее острыми проблемами в стране.
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«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на сбор в Сочи
Московский футбольный клуб «Спартак» огласил список игроков команды, которые отправились на третий зимний сбор в Сочи.
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Чижов рассказал об ожидании в Европе газа из «Северного потока — 2»
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил об ожидании Европой газа, который пойдёт по «Северному потоку — 2», при этом остроты положения в настоящее время нет.
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Ермак назвал приоритетом Зеленского прекращение конфликта в Донбассе
Прекращение конфликта в Донбассе является приоритетом для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава офиса Андрей Ермак.
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Суд оставил под стражей экс-главу МВД Республики Коми
Верховный суд Республики Коми оставил под стражей бывшего главу МВД региона Виктора Половникова.
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Шестёркин установил рекорд «Рейнджерс» по сейвам в семи первых матчах в НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по количеству сейвов в семи первых матчах со старта карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в идлибской зоне деэскалации. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по просьбе турецкой стороны.
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Теннисистка Кудерметова высказалась о возможном участии в ОИ под нейтральным флагом
Российская теннисистка Вероника Кудерметова ответила на вопрос по поводу возможного участия в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
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В Госдуме оценили данные об американской карте активности ВМФ России
Заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин прокомментировал сообщение о том, что Пентагон обнародовал схему, на которой отмечены зоны повышенной активности Военно-морского флота России у берегов США и в районе Карибского моря.
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Эрдоган заявил о 14 погибших турецких военных в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14, ранения получили 45 человек.
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Кузнецова следит за ситуацией с найденным у метро в Москве младенцем
Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова контролирует ситуацию с младенцем, найденным полицейскими в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы».
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Шестёркин установил очередной клубный рекорд «Рейнджерс» в НХЛ
Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил очередной клубный рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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МИД: НАТО не реагирует на предложения России по деэскалации
НАТО не реагирует на предложения от российской стороны по деэскалации напряжённости в Европе, рассказал директор Департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.
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Второй взрыв за одно утро произошёл в Нидерландах
Ещё один взрыв произошёл в Нидерландах. Спустя полчаса после ЧП в Амстердаме ещё одно взрывное устройство сдетонировало в городе Керкрад.
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Сотрудники ФСБ изучают документацию в офисе ФК «Енисей»
Сотрудники ФСБ пришли в офис футбольного клуба «Енисей» в Красноярске и изучают его документацию.
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Эксперт оценил идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев прокомментировал RT проект постановления правительства, согласно которому ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если машина не приезжала на пункт ТО или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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В Москве бесплатно покажут советские фильмы о войне
В девяти кинотеатрах сети «Москино» с 20 по 24 февраля пройдёт акция ко Дню защитника Отечества, в рамках которой будут бесплатно показаны советские фильмы о войне.
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В Амстердаме произошёл взрыв
Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов сообщили, что утром в Амстердаме произошёл взрыв.
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Василий Березуцкий считает, что Кокорин пригодился бы ЦСКА
Заместитель генерального директора московского футбольного клуба ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий прокомментировал ситуацию вокруг нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.
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Захарова оценила слова посла Польши о роли СССР во Второй мировой
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления польского посла в Германии Анджея Пшилебского о роли СССР во Второй мировой войне.
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Полиция Москвы ищет оставившую младенца в переходе женщину
Полицейские начали поиски женщины, которая оставила младенца в переходе около станции московского метро. В настоящее время мальчик находится в больнице имени Сперанского, сообщила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.
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Кучеров повторил личный рекорд по результативной серии в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров повторил личный рекорд по результативной серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Чижов оценил ситуацию с антироссийскими санкциями ЕС
Россия по-прежнему не обсуждает с Евросоюзом судьбу антироссийских санкций и не просит об их отмене, заявил российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов.
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В Госдуме оценили идею разрешить россиянам ездить по иностранным правам
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал возможность разрешить российским гражданам, постоянно проживающим за рубежом, ездить во время пребывания в России по иностранным правам.
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Кучеров повторил достижение Фёдорова и Малкина в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров четвёртый сезон подряд набирает 70 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе
В сирийской зоне деэскалации «Идлиб» есть риск гуманитарной катастрофы из-за активности боевиков. В январе действия террористов привели к гибели более 150 мирных жителей, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и Сирии.
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ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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В МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы
Директор Департамента Общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России Николай Кобринец заявил, что никакой задолженности у России перед Советом Европы нет.
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Василевский обновил рекорд «Тампы» по серии без поражений в НХЛ в основное время
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил рекордную для своего клуба серию без поражений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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В 70 регионах России нашли контрабандные сигареты из Белоруссии
Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали в январе почти в каждом регионе России, об этом свидетельствуют результаты исследования IT-компании «Эвотор», которая проанализировала данные с 600 тыс. онлайн-касс в магазинах несетевой розницы.
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Появилось видео эффектного сейва Василевского в матче с «Питтсбургом»
Опубликовано видео эффектного сейва голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ).
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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«Хьюстон» нанёс «Бостону» первое поражение за восемь матчей в НБА, Харден набрал 42 очка
«Хьюстон Рокетс» обыграл «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряжённости с Ираном
Объединённые Арабские Эмираты поддерживают призывы к деэскалации напряжённости в отношениях с Ираном, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.
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СМИ назвали состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ
Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету, которая пройдёт в рамках чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Гол Ничушкина помог «Колорадо» одолеть «Оттаву» в НХЛ
«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Младенца нашли около станции метро в Москве
В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.