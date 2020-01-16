Independent: Меркель увидела в брексите «тревожный звонок» для Европы
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала брексит «тревожным звонком» для ЕС, предупредив, что союзу необходимо развиваться, так как после выхода из него Великобритания станет его конкурентом с точки зрения экономики, сообщает The Independent.
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