Daily Mail: не уступит Франции и догонит Германию — экономисты оценили будущее Британии после брексита

Выход Великобритании из Евросоюза не подорвёт её положения ведущей экономической державы, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование лондонского Центра экономических и деловых исследований (CEBR). По прогнозу аналитиков, в долгосрочной перспективе страна продолжит обходить Францию и сократит разрыв с Германией.

Великобритания останется ведущей экономической державой даже после выхода из Евросоюза. Более того, согласно досрочному прогнозу, она сохранит разрыв с Францией и приблизится к Германии, пишет Daily Mail со ссылкой на новое исследование лондонского Центра экономических и деловых исследований (CEBR).

По данным CEBR, несмотря на брексит, французская экономика не может превзойти британскую уже третий год подряд. Если текущие тенденции сохранятся, к 2034 году производительность Соединённого Королевства будет на четверть выше, чем у Франции.

Британия продолжает выигрывать благодаря своему молодому населению, чему способствует иммиграция, и высоким результатам в технологической, фармацевтической и творческой индустрии. В то же время в 2019 году она утратила место пятой крупнейшей экономики в мире из-за быстрого развития Индии, которая, как ожидается, через шесть лет обгонит Германию, а к 2034 году — Японию, утверждает издание.

По словам Daily Mail, США также «привели в смущение» критиков, упрочив своё экономическое положение при Дональде Трампе. Америка добилась хороших результатов, несмотря на продолжающуюся торговую войну с Китаем, которая в той или иной степени затронула весь мир.

В 2019 году ВВП США был чуть ниже четверти от общемирового валового продукта. Этот показатель стал самым высоким за последние 12 лет. Из этого следует, что Америка останется самой влиятельной экономической силой в мире на протяжении всего следующего десятилетия. Если верить исследованию, она уступит Китаю к 2033 году, хотя ранее предсказывалось, что разрыв между странами сократится в ближайшие несколько лет.

«Мы ожидаем, что экономический рост в Китае продолжит замедляться на протяжении всего года. Ведь стране приходится справляться не только с последствиями торговой войны, но и с переходом к основанной на потреблении экономике», — говорит глава отдела микроэкономики в CEBR Кей Даниэль Нойфельд.

По прогнозам CEBR, тесные связи Великобритании с США должны принести свои плоды в ближайшие годы. Великобритания также может получить преимущество благодаря развитию англосферы — к 2034 году Канада станет восьмой по величине экономикой в мире, а Австралия поднимется с 14-го на 13-е место.

Подъём Канады и Австралии в глобальной таблице аналитики связывают с их способностью привлекать квалифицированных мигрантов из разных концов света. По словам CEBR, страны, следующие такому принципу, обычно развиваются быстрее.

Успех Австралии с использованием иммиграционных правил, основанных на баллах, вдохновил Бориса Джонсона на создание подобной системы в Соединённом Королевстве. Это радикальный пересмотр миграционной политики будет особенно заметным, если британские исследовательские университеты и фармацевтические сектора мирового класса сохранят свои конкурентные преимущества, отмечает издание.

Исследователи также считают, что из-за постепенного отказа от ископаемых видов топлива Саудовская Аравия станет играть менее важную роль в мире. В то же время, по мнению авторов доклада, в 2020 году глобальный экономический рост должен ускориться, отчасти из-за понижения ключевой ставки, заключает Daily Mail.