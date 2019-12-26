Stratfor: Запад вряд ли будет добиваться полного экономического краха России в 2020-м

По прогнозам аналитиков Stratfor, хотя у Запада есть возможности значительно ухудшить долгосрочные перспективы России, однако в будущем году санкции вряд ли будут ужесточаться. Все решения в этой сфере следует принимать осторожно и вдумчиво, учитывая, что любые новые ограничительные меры могут ухудшить отношения не только с Москвой, но и с третьими странами, косвенно испытывающими воздействие санкций, подчёркивается в статье.

России удавалось до сих пор справляться с нарастающим потоком санкций, которые Соединённые Штаты и Европейский союз продолжают вводить в различных сферах с 2014 года, когда «она захватила* Крым и вторглась на Восточную Украину», пишет Stratfor. По мнению аналитиков этого издания, у Запада сохраняется возможность «значительно ухудшить» долгосрочные перспективы России. Однако с большой долей вероятности можно прогнозировать, что в 2020 году он не станет предпринимать мер по ужесточению действующих санкций, говорится в статье.



Действующие санкции уже оказали довольно серьёзное влияние на российскую экономику, заставив Москву заметно изменить структуру товарооборота, особенно в области продуктов питания, и принять меры для уменьшения зависимости российской промышленности от импорта, поясняют авторы. «В целом Москва выдерживает санкции, но по-прежнему остаётся на грани рецессии, хотя сумела восстановить скромные темпы роста после кризиса 2015—2017 годов», — сообщает Stratfor.



«При этом агрессивная внешняя политика России, включающая попытки убийств в Европе и вмешательство в выборы на Западе, делает риск новых санкций вполне реальным», — предупреждают авторы. Однако вряд ли в 2020 году Запад решит ужесточить ограничительные меры, хотя способен замедлить реализацию проекта «Северный поток — 2» и ограничить возможности России в области международной торговли вооружениями, говорится в статье. В то же время, хотя Европейский союз «явно не стремится» ужесточать санкционный режим, он не намерен и отменять санкции, «пока Россия не пойдёт на уступки по Украине», подчёркивает Stratfor.



При этом Соединённые Штаты демонстрируют готовность поэтапно наращивать санкции, продолжая угрожать Москве новыми мерами, сообщается в статье. В частности, недавно Вашингтон ввёл новые санкции, нацеленные на российский энергетический сектор. Внимание американских законодателей привлекли попытки России, для которой торговля энергоносителями остаётся ключевым источником государственных доходов, расширить инфраструктуру, предназначенную для газового экспорта, поясняют авторы. Поэтому конгресс решил включить в принятый 17 декабря Закон о национальной обороне (нормативный акт, утверждающий оборонный бюджет США на 2020 год) ряд норм, направленных против газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».



Но поскольку эти американские санкции затрагивают только компании, владеющие судами-трубоукладчиками, они вряд ли могут серьёзно подействовать на «Турецкий поток», трубы которого уже проложены, отмечает Stratfor. Конечно, это может помешать своевременному завершению проекта «Северный поток — 2». Но даже в этом случае Москва наверняка сумеет найти альтернативную российскую компанию, которая сможет довести все работы до конца, хотя это потребует дополнительного времени и финансовых расходов, полагают эксперты.



Если США всё же решатся принять в отношении России «более жёсткие меры», они могут воспользоваться уже существующим законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года, который даёт администрации Трампа право вводить «вторичные санкции» против стран, сотрудничающих с Москвой в энергетическом и оборонном секторах. Перспективы применения этого закона, в первую очередь, связаны с крупными оружейными сделками, позволяя Вашингтону потенциально «вбить клин» между Россией и её зарубежными партнёрами, поясняется в статье: «Ограничение доступа на мировые рынки может больно ударить по российской промышленности, которая и так является неустойчивой. Хотя следует отметить, что оборонный экспорт — далеко не главный источник российской экспортной выручки».



Впрочем, американцам следует быть крайне осторожными, поскольку подобные шаги могут серьёзно осложнить отношения Вашингтона с третьими странами, подпадающими под санкции, предупреждают авторы. Именно из этих соображений применение данного закона до сих пор ограничивалось — хотя некоторых членов конгресса, предлагающих вводить новые «драконовские законопроекты», такая перспектива, видимо, не тревожит, отмечается в статье.



Ещё один законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA) предполагает введение масштабных санкций против российской политической элиты, финансовых институтов и энергетического сектора. Однако его текущая версия заметно «мягче», чем предыдущая, которую не смогли утвердить в 2018 году, пишет Stratfor. И даже если законопроект в новой редакции будет принят парламентариями, президент США Дональд Трамп всегда может наложить на него вето «во избежание непредвиденных политических последствий», говорится в статье.



Тем не менее, Россия «всё равно опасается этих санкций», поскольку их введение потенциально может всерьёз ограничить поток иностранной валюты и уменьшить доходы страны от энергетического экспорта, угрожая российской экономике новой рецессией, поясняют авторы. Но в конечном итоге, хотя санкции оказывают серьёзное негативное воздействие на российскую экономику и внешнюю торговлю, в будущем году «дело вряд ли дойдёт до крайностей» и маловероятно, что Запад решит добиваться «экономического краха» России, прогнозирует Stratfor. В свою очередь, Россия «вряд ли откажется от своих зарубежных операций, таких как аннексия* Крыма», а это означает, что и ослаблять санкции Запад в ближайшее время тоже не станет, подчёркивается в статье.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).