Американские санкции не сдержали Россию и Китай, а лишь способствовали их сближению и установлению более тесных торговых связей, пишет The Hill. По версии издания, чтобы не прийти к самоизоляции, США следует поддерживать хорошие отношения с обеими странами — тогда давние соперники Москва и Пекин перестанут активно сотрудничать и сами будут ограничивать влияние друг друга.

Прошедшая неделя ознаменовала новую веху в усилиях России по контролированию евразийской территории, пишет The Hill. С открытием газопровода «Сила Сибири» Россия сделала ещё один шаг к тому, чтобы заманить Китай в стратегическую зависимость от Москвы.

Как сообщается в статье, газопровод рассчитан на транспортировку 10 тыс. галлонов сжиженного природного газа (38 млрд кубометров) в год на протяжении 30 лет от российского месторождения до китайских потребителей, то есть на расстояние 1865 миль. Эти объёмы составляют примерно одну шестую природного газа, потреблённого в Китае в 2018 году. «Газпром» планирует начать с поставок 10 млн кубометров газа в сутки и выйти на пиковую мощность в 2025 году. В будущем через Монголию может быть поставлено ещё больше российского газа.

«Сила Сибири» — результат 400-миллиардной сделки, подписанной в течение нескольких дней после введения Соединёнными Штатами санкций против России за «вторжение» на Украину, отмечает издание. До этого Пекин и Москва годами вели переговоры о строительстве двух газопроводов, но не могли договориться о цене поставок газа. Когда были введены санкции, вопрос цены для первого газопровода удалось решить. Экономическое принуждение со стороны США дало обратный эффект и стало стимулом для сближения России и Китая, подчёркивает автор статьи.

Президент Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин отметили открытие газопровода совместной телеконференцией. Путин заявил, что газопровод поможет достичь в двусторонней торговле оборота в $200 млрд к 2024 году, удвоив нынешний уровень, составляющий $100 млрд. Напротив, китайский импорт американских товаров за 2019 год сократился на 26,4%, а экспорт в США — на 10,7%.

Рост торговли свидетельствует о тесных связях, которые сложились между двумя странами с тех пор, как США начали применять санкции, поясняет издание. В июне китайские государственные СМИ сообщили, что Путин и Си встречались 28 раз с 2013 года, причём последняя встреча состоялась, «когда международный порядок был поставлен под сомнение из-за односторонних действий и протекционизма, а мировая экономика была ослаблена продолжающимся торговым спором между Соединёнными Штатами и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира».

Си был полон энтузиазма по поводу его тесных связей с Путиным и назвал президента России своим лучшим и закадычным другом: «Моё взаимодействие с президентом Путиным основано на высокой степени взаимного доверия. Это прочный фундамент нашей тесной дружбы».

Введя пошлины и другие штрафные меры в отношении России и Китая, США создали вакуум, который способствует распространению российского влияния, пишет The Hill. Бывший посол США Чез Фриман писал: «Нарциссический национализм не является эффективным противоядием от иностранного неприятия и неодобрения». Воздействие на Россию и Китай было контрпродуктивным с американской стратегической точки зрения, подчёркивает автор статьи.

Председатель комитета сената по международным отношениям Джеймс Риш, в свою очередь, заявил: «Хотя финансовое превосходство США делает санкции лёгким и достаточно эффективным инструментом, меня всерьёз беспокоят последствия их чрезмерного использования, особенно при отсутствии более широкой стратегии. Дополнительные санкции не делают нас более жёсткими по отношению к России». Кроме того, Риш предостерёг, что «более общие санкции, если они не связаны с конкретными целями, могут быть контрпродуктивными».

Что касается Китая, Генри Киссинджер писал: «Политика, в соответствии с которой Китай рассматривается как враг главным образом потому, что его экономика растёт, а его идеология неприятна, в конечном счёте приведёт к изоляции Соединённых Штатов».

Из-за того что доступ к странам, желающим торговать с Америкой, был ограничен для Китая, Пекин обратился к России, которая только того и ждала, пишет The Hill. Трёхсторонний баланс дружественных отношений с Россией и Китаем в духе Никсона мог бы увеличить американское влияние в Восточной Азии и в то же время использовать обе страны для ограничения роста их влияния, полагает автор статьи.

Россия и Китай исторически всегда были конкурентами, и Москва давно опасается роста китайского влияния в Сибири. Китаю известно о наличии у России ядерного арсенала на его границах. Если бы Америка открылась для улучшения отношений с этими странами, вместо того чтобы наращивать скорость перехода к самообеспечению, это устранило бы необходимость сотрудничества между этими двумя соперниками, заключает The Hill.