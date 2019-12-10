NTD: США провоцируют кризис внутри ВТО из-за торговой войны с Китаем

ВТО выразила серьёзную обеспокоенность в связи с кризисом, из-за которого работа её апелляционного суда может быть заблокирована уже в ближайшие дни. Это вызвано тем, что США уже более двух лет блокируют назначения новых судей, поскольку недовольны позицией ВТО в отношении Китая. Если апелляционный орган прекратит работу, придётся отложить на неопределённый срок около сотни дел, ожидающих решения торгового суда, передаёт NTD.

Всемирная торговая организация объявила, что столкнулась с «серьёзным кризисом», поскольку её апелляционный орган может прекратить свою работу.



КИТ РОКВЕЛЛ, пресс-секретарь ВТО: Когда кризис разрешится и как это произойдёт, я не знаю. Это неприятная ситуация. Думаю, все согласны, что решить проблему нужно как можно скорее.



В понедельник США объявили, что не будут поддерживать предложение, которое позволило бы апелляционному органу продолжить рассмотрение торговых споров. Администрация Дональда Трампа считает, что этот орган «выходит за рамки» своей компетенции, поэтому более двух лет блокирует назначения на вакантные места в нём.



В последнее время споры разрешали с минимальным числом в три судьи. Однако у двоих из них 10 декабря истекает срок полномочий.



КИТ РОКВЕЛЛ: Генеральный директор объявил, что в ближайшее время мы будем проводить активные консультации политического характера. Он сказал, что нам необходимо «копнуть глубже», а также шире взглянуть на то, что необходимо сделать, чтобы найти решение проблемы апелляционного органа.



В понедельник ВТО предприняла ещё одну попытку разрешить противоречие. Однако представитель США сказал, что организация «не развеяла опасений» по поводу превышения полномочий и неуважения правил ВТО со стороны судей.



Больше всего недовольства у Вашингтона вызывает то, как Всемирная торговая организация действует в отношении Китая. Так, она предоставила Пекину кредит доверия в вопросах субсидирования и отклонила меры США, которые они хотели принять против демпинга.



Если апелляционный орган прекратит работу, то 11 жалоб останутся без рассмотрения. Придётся также отложить и около ста других дел, ожидающих решения торгового суда.



Дата выхода в эфир 10 декабря 2019 года.