Der Spiegel: до краха системы мировой торговли остались считанные дни

Уже через несколько дней Всемирная торговая организация «станет недееспособной», пишет Der Spiegel. В среду из-за противодействия со стороны США Апелляционный орган ВТО будет вынужден прекратить свою деятельность, в результате чего «рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать, предупреждает немецкое издание.

Уже в среду Всемирная торговая организация (ВТО) «станет недееспособной», потому что так хочет президент США Дональд Трамп, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Глава Белого дома, утверждает автор статьи Маркус Бекер, делает всё для того, чтобы парализовать деятельность организации. И если не случится чуда, то на следующей неделе Дональд Трамп добьётся своей цели.

Дело в том, поясняет журналист Der Spiegel, что на протяжении двух лет Соединённые Штаты блокируют процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО. В нём семь мест, и на данный момент только три из них заняты. Во вторник же у двоих из трёх действующих судей заканчивается срок полномочий.

«Апелляционному органу тем самым придёт конец, а вместе с ним — и главной контрольной инстанции мировой торговли», — констатирует Бекер.

В среду, предупреждает автор статьи, когда орган прекратит свою деятельность, «рухнет вся система ВТО, а правила мировой торговли де-факто перестанут действовать».

Как полагают в Брюсселе, добивается Дональд Трамп этого потому, что «в мире без ВТО он рассчитывает выбить для Соединённых Штатов более выгодные условия», отмечает журналист немецкого издания.

Как только работа Апелляционного органа ВТО будет парализована, в мировую торговлю может вернуться «право сильнейшего», и Европейский союз «уже вооружается на этот случай», уверяет автор статьи Маркус Бекер.