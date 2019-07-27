CBC News: Канада и ЕС создадут свою площадку для разрешения торговых споров

Отказ США от приёма новых членов в апелляционный орган ВТО фактически привёл к утрате функциональности данного института, пишет CBS News. В связи с этим Канада и ЕС договорились о создании собственного, запасного апелляционного органа. Издание отмечает, что США выступают за немедленную реформу ВТО: по мнению Дональда Трампа, эта организация создана для защиты интересов «кого угодно, только не США».
Канада и ЕС ищут способы обойти отказ США принимать новых членов в апелляционный орган ВТО, сообщает CBC News: на данный момент там состоит три человека, вместо положенных семи. Отмечается, что действия США мотивированы желанием стимулировать другие реформы ВТО: ранее Дональд Трамп заявлял, что эта организация создана для защиты интересов кого угодно, кроме США, и угрожал выходом из неё.
Ещё несколько месяцев назад ВТО поручила своему постоянному представителю от Новой Зеландии Дэвиду Уолкеру выработать компромиссное решение.
Впрочем, как сообщает издание, Оттава и Брюссель уже договорились о создании запасного апелляционного органа для разрешения двусторонних торговых споров. Соглашение было заключено в ходе саммита Канада — ЕС, завершившегося на прошлой неделе. При этом обе стороны подчеркнули, что в идеале хотели бы возобновления нормальной работы ВТО — однако если это будет невозможно, двустороннее соглашение позволит им получить альтернативную площадку для разрешения торговых споров.
CBC News напоминает, что за 24 года Канада участвовала в десятках торговых споров, проходивших в рамках ВТО. Кроме того, сама Оттава выступает за реформу организации — в частности, одним из её приоритетов была судьба апелляционного органа.
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