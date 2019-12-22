Le Figaro: внешний долг Франции превысил ВВП и достиг рекордных значений

Внешний долг Франции в третьем триместре 2019 года превысил 100% ВВП и достиг рекордного значения в размере €2,14 трлн, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, предвыборные обещания Эммануэля Макрона о снижении задолженности страны на 5% за пять лет остаются невыполненными, однако самого президента это уже не слишком заботит.

Французский внешний долг в третьем триместре 2019 года вновь перешагнул за символическую отметку 100% ВВП, сообщает Le Figaro. Как подчёркивает издание, за триместр долг вырос на сумму €39,6 млрд, достигнув рекордного показателя в размере €2,415 трлн. По словам газеты, эта цифра, составляющая 100,4% ВВП немногим уступает двум худшим показателям в истории, достигнутым во втором и третьем триместрах 2017 года, когда долг равнялся соответственно 100,5% и 100,8% ВВП.

Как подчёркивает Le Figaro, вина за увеличение госдолга лежит на расходах государства, в то время как долговые обязательства местных коллективов и служб социального обеспечения уменьшаются. Так, вклад государства в рост госдолга в третьем триместре составляет €41,6 млрд за три месяца.

Несмотря на то что в четвёртом триместре 2019 года госдолг, вероятнее всего, окажется ниже 100% и средние показатели за год впишутся в лимит, установленный Брюсселем на отметке в 98,9% ВВП, госдолг, очевидно, является одним из слабых мест правления Эммануэля Макрона, отмечает издание. Как напоминает газета, в ходе предвыборной кампании президент обещал понизить уровень задолженности на 5% за 5 лет. В «последовавшей после победы эйфории» он даже заявил Европейской комиссии об амбициозном желании превзойти этот показатель, ожидая снижения госдолга на 8% к 2022 году.

Вот только «всё пошло не так, как было задумано», замечает газета, напоминая о кризисе «жёлтых жилетов», торговой войне с Соединёнными Штатами и замедлении экономического роста во всём мире. Сегодня переход за черту в 100% ВВП, похоже, не сильно беспокоит французского президента, который вот уже несколько месяцев оспаривает строгость рамок Пакта стабильности и роста. «Нам требуется больше экспансионизма, больше инвестиций, — заявил глава Франции в интервью британскому журналу The Economist в ноябре прошлого года, добавив, что обсуждение ограничения по дефициту бюджета в странах ЕС представляют собой «споры прошлого века».

При этом, как передаёт Le Figaro, летом текущего года МВФ выразил обеспокоенность размерами «излишне высокого» внешнего долга Франции. Как отмечает издание, серьёзным союзником страны в борьбе с ростом задолженности выступают процентные ставки по кредитам. Сегодня Франция занимает средства под отрицательный процент на 15-летний срок, таким образом фактически ограничивая налоговое бремя.