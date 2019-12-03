FAZ: Франция обещает «жёсткий ответ» на пошлины США

ЕС будет готов нанести «жёсткий ответный удар» в том случае, если США действительно введут пошлины против ряда французских товаров, пишет Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на высказывание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра. Ле Мэр отметил, что угрозы Вашингтона не заставят Францию отказаться от налога на цифровые компании.

В качестве ответа на французский налог на цифровые компании, США собираются ввести штрафные пошлины на целый ряд товаров из Франции, таких как шампанское, сыр, косметика, сумки и фарфор, сообщает Frankfurter Allgemeine.

Французский министр финансов Брюно Ле Мэр назвал угрозы со стороны США неприемлемыми и отметил, что «это не то поведение, которое ожидается от США в отношении одного из своих важнейших партнёров». Ле Мэр заявил, что, в случае если США действительно введут пошлины, ЕС будет готов дать ответ: «Если штрафные меры будут введены, то ЕС будет готов нанести ответный удар, причём этот удар будет жёстким».

Кроме того, Ле Мэр заверил, что угрозы Вашингтона не заставят Францию отказаться от цифрового налога. В связи с этим политик призвал отказаться от взаимных угроз и штрафных мер. По словам Ле Мэра, цифровой налог отвечает требованиям налоговой справедливости, а не является штрафной мерой для американских IT-компаний.

Издание отмечает, что Франция готова отказаться от цифрового налога, в случае если на международном уровне будет проведена глобальная реформа налогообложения предприятий. Впрочем, судя по последним признакам, США собираются выйти из текущих переговоров по такой реформе.

Frankfurter Allgemeine сообщает, что США могут ввести обещанные пошлины в середине января 2020 года. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, французский цифровой налог дискриминирует американские компании, такие как Google, Apple, Amazon и Facebook.