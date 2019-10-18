Die Welt: ЕС критикует Трампа за пошлины, хотя сам является «таможенной крепостью»

В Брюсселе крайне резко отреагировали на новые торговые пошлины со стороны США, однако на деле ЕС проводит гораздо более жёсткую торговую политику, пишет Die Welt. В частности, средний размер пошлин для американского экспорта в Европу составляет 5,2 процента, в то время как средняя пошлина на европейские товары в США составляет лишь 3,5 процента.

В конце этой недели должны вступить в силу дополнительные пошлины США против товаров из Европы, таких как сыр, вино, масло и других, сообщает Die Welt. Объясняя это решение, Дональд Трамп отметил, что ЕС «очень нечестно» относится к США.

Как отмечает издание, возмущение Брюсселя, Парижа и Берлина было крайне велико, однако у Трампа есть основания для жалоб, поскольку при анализе торговых ограничений становится понятно, что политика ЕС носит более протекционистский характер, нежели политика США. По сути, ЕС является «таможенной крепостью», пишет Die Welt.

Согласно данным издания, половина всех продаваемых в США европейских товаров не облагаются пошлинами, в то время как аналогичный показатель для американских товаров в ЕС составляет лишь четверть. Средний размер пошлин для европейского экспорта в США составляет 3,5 процента, а для американского экспорта в ЕС — 5,2 процента.

Кроме того, последнее решение США о введении пошлин на сельскохозяйственную продукцию и инструменты не столь радикально, как многие его преподносят, отмечает Die Welt. Глава МИД ФРГ Хайко Маас обвинил США в курсе на конфронтацию, однако на самом деле Вашингтон ввёл пошлины после соответствующего решения ВТО.

Что касается угроз Трампа о введении пошлин на немецкие автомобили, то европейцы и в этом аспекте проводят куда более жёсткую политику, пишет издание: ввозимые в ЕС американские автомобили облагаются пошлиной в 10 процентов, тогда как аналогичные пошлины в США составляют лишь 2,5 процента.

Америка покупает больше, чем продаёт и Дональд Трамп хочет это исправить, пишет Die Welt, однако пока ему этого не удаётся: в 2018 году торговый дефицит США составил $950 млрд, что является самым высоким показателем за последние 10 лет. И тем не менее, политика американского президента имеет свои последствия. По словам главы МВФ Кристалины Георгиевой, от развязанной Трампом торговой войны пострадают все. Она отметила, что из-за одного только торгового конфликта между США и Китаем мировая экономика потеряет около $700 млрд.