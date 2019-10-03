Welt: ответный удар ЕС на «карательные меры» США не заставит себя долго ждать

Дональд Трамп празднует победу: с благословения ВТО глава Белого дома вводит штрафные пошлины на самолёты и другие товары из Европейского союза, передаёт Welt. Решение было принято спустя несколько часов после того, как Всемирная торговая организация признала правоту США в споре о предоставлении субсидий авиастроительному концерну Airbus. Впрочем, ответный удар Брюсселя на «карательные меры» Вашингтона не заставит себя долго ждать, уверяет немецкий телеканал.

С благословения ВТО президент Соединённых Штатов Дональд Трамп вводит штрафные пошлины на самолёты и другие товары из Европы. Решение было принято спустя несколько часов после того, как Всемирная торговая организация признала правоту США в споре о предоставлении Airbus субсидий. ЕС, в свою очередь, готовится к ответному удару. С подробностями Фанни Юштен.

Трамп празднует победу: он получил право ввести миллиардные пошлины на импорт из Европы и считает это успехом.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Это большая победа для Соединённых Штатов, поскольку в течение многих лет все эти страны эксплуатировали США.

В частности, Соединённые Штаты хотят ввести дополнительный сбор на ввоз самолётов в размере 10 процентов. Пострадают и другие экспортёры. На такие продукты, как, например, вино, сыр, кофе, оливковое и сливочное масло, будут введены штрафные пошлины в размере 25 процентов.

В основе карательных мер США лежит решение Всемирной торговой организации, согласно которому ЕС противоправно предоставил субсидии авиастроительной компании Airbus. Канцлер Германии Ангела Меркель пока отреагировала сдержанно.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Мы подождём и посмотрим, какие шаги предпримет администрация Белого дома. В соответствии с законами ВТО мы это дело проиграли.

Штрафные пошлины вступают в силу 18 октября, и коснутся они в первую очередь продуктов из тех стран, которые были ответственны за предоставление Airbus субсидий. Это Франция, Великобритания, Испания и Германия, по которой, судя по всему, новые пошлины ударят сильнее всего. Речь идёт о ежегодных экспортных потерях в размере двух миллиардов евро. Впрочем, зеркальный ответ Европейского союза не заставит себя долго ждать.

ЖАН-КЛОД ЮНКЕР, председатель Еврокомиссии: Точка зрения президента необъективна, и мы не настолько наивны. Если кто-нибудь введёт штрафные пошлины на импорт из ЕС, то в этом случае мы ответим тем же.

Ведь ЕС, в свою очередь, выиграл похожее дело о предоставлении субсидий американскому авиастроительному концерну Boeing и теперь также угрожает ввести в следующем году штрафные пошлины. Остаётся только дождаться судебного решения о размере этих пошлин.

Дата выхода в эфир 03 октября 2019 года.